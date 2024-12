Ana Maria Negut și Roxana Margutoiu, fondatoarele magazinului online Liryo Candles, sunt două fete curajoase și creative, care au demarat un business din pasiune. Lumânările Liryo Candles sunt 100% naturale și fabricate manual, chiar de mâinile celor două antreprenoare.

Povestea afacerii a început dintr-o joacă. În 2022, Ana Maria și Roxana au decis să le ofere prietenilor lor niște cadourimai speciale de Crăciun. Au dat frâu liber creativității lor și au fabricat împreună câteva lumânări din ceară naturală de soia, pe care le-au oferit apoi în dar. Feedback-ul prietenilor lor a fost atât de bun și ei au fost atât de impresionați, încât fetele s-au decis să pornească o afacere.

Ana Maria și Roxana au început să-și vândă lumânările parfumate Liryo acum aproximativ un an și jumătate. Până atunci, ele s-au documentat mult despre materia primă, tipurile de parfum care pot fi folosite în aceste produse, coloranți, fabricarea formelor și întregul proces de construcție a lumânării. Ele au aflat că parafina este foarte toxică și au decis, astfel, să folosească ceară naturală din soia. Aceasta n-are nici un efect negativ asupra aerului pe care îl respirăm, deci este o varianta mult mai sănătoasă de a ne bucura de o lumânare.

Pentru că sunt la început de drum, Ana Maria și Roxana se ocupă de întregul business. Ele fac și partea marketing, promovare, ședințe foto și etichete. Tot ele și-au construit și site-ul, iar aici au avut parte de adevărate peripeții.

„Nu suntem programatori, însă pentru că nu aveam buget foarte mare, am decis să-l facem noi. Prima dată am folosit o platformă despre care înțelesesem noi că ar fi cea mai potrivită. După ce am plătit taxa și ne-am chinuit o lună și ceva să construim întregul site, am aflat că nu puteam integra serviciile de curierat din România pe el. Așa că a trebuit să o luăm de la capăt”, a povestit Roxana.