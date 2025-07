Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în perioada 12 februarie – 26 mai 2025, s-au emis 35 de hotărâri de pensionare pentru judecători, iar vârsta medie de pensionare a fost de aproximativ 52 de ani și 3 luni.

CSM a subliniat că doar cinci dintre judecătorii pensionați în acest interval aveau 48 de ani, în timp ce peste 85% dintre ei aveau o vârstă mai înaintată, cea mai mare fiind de peste 67 de ani. Astfel, instituția contrazice declarațiile făcute de premier, calificându-le drept eronate și cu potențial dezinformator.

Reprezentanții CSM atrag atenția că susținerea în spațiul public a informației potrivit căreia judecătorii se pensionează, de regulă, la 48 de ani, are ca efect dezinformarea societății și antagonizarea acesteia față de corpul judecătoresc. Aceștia reamintesc că au făcut deja publice, în mai multe rânduri, date care infirmă această percepție.

În sprijinul poziției lor, oficialii CSM menționează că, în anul 2025, vârsta medie de pensionare a judecătorilor se menține la 52 de ani, în scădere față de perioada 2010 – 2011, când aceasta era de peste 58 de ani, în contextul unei stabilități legislative accentuate.

„Prezentarea în continuare a informaţiei potrivit căreia, ca regulă, judecătorii se pensionează la 48 de ani, deşi Consiliul a precizat public de mai multe ori că aceasta nu este reală, are ca scop dezinformarea societăţii şi antagonizarea acesteia în continuare faţă de corpul judecătorilor. Reamintim, totodată, că s-a transmis public de mai multe ori faptul că instabilitatea statutului magistratului, din perspectiva modificărilor legislative potrivit planului de guvernare, a determinat din ce în ce mai mulţi judecători să ia decizia de a se pensiona, fiind în continuare formulate cereri de pensionare. (…) În anul 2025, vârsta medie de pensionare la judecători se menţine la 52 de ani, comparativ cu perioada de maximă stabilitate legislativă când, la nivelul anilor 2010 – 2011, vârsta medie de pensionare era de peste 58 de ani la judecători”, este scris în comunicatul de presă.

Consiliul subliniază că unul dintre principalele motive care determină judecătorii să se pensioneze este instabilitatea statutului magistratului. Aceasta este alimentată de modificările legislative anunțate prin planul de guvernare, dar și de discuțiile recurente privind majorarea vârstei de pensionare.

Din această cauză, tot mai mulți magistrați, inclusiv procurori, optează pentru retragerea din activitate, iar fenomenul este în continuare în creștere. În ceea ce privește procurorii, CSM a precizat că vârsta medie de pensionare este de 55 de ani.

Răspunsul a sosit după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat de mai multe ori că, în perioada în care a fost preşedinte interimar cu atribuţia de a semna decretele de pensionare ale magistraţilor, a constatat că majoritatea se pensionează la 48 de ani.

Consiliul a atras atenția că afirmațiile premierului, prezentate în mod repetat și cu caracter generalizator, contribuie la dezinformarea societății și la antagonizarea opiniei publice față de corpul judecătoresc. În contextul în care modificările legislative anunțate prin planul de guvernare al actualului Executiv au creat instabilitate în statutul magistraților, CSM arată că acest climat legislativ incert a determinat tot mai mulți judecători să ia decizia de a se pensiona. Tendința persistă, iar noi cereri de pensionare continuă să fie formulate.

Consiliul își reafirmă angajamentul de a informa constant și corect societatea cu privire la realitatea din sistemul judiciar, mai ales în contextul răspândirii unor informații pe care le consideră inexacte și dăunătoare în spațiul public. Reprezentanții CSM susțin că vârsta medie actuală de pensionare este în scădere față de anii 2010–2011, când, în condiții de stabilitate legislativă, aceasta depășea 58 de ani.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a făcut mai multe declarații publice, în care a afirmat că, în perioada în care a îndeplinit funcția de președinte interimar și a semnat decretele de pensionare ale magistraților, a constatat că mulți dintre aceștia s-au retras la vârsta de 48 de ani, beneficiind de pensii medii de aproximativ 5.000 de euro. El a considerat această situație o problemă gravă, cu impact economic și social, care necesită corectare urgentă prin intervenție legislativă.

Premierul a reafirmat că eliminarea inechităților din sistemul pensiilor speciale, în special din domeniul justiției, reprezintă un angajament ferm al Guvernului, fiind inclusă în jaloanele asumate de România pentru accesarea fondurilor europene.

„… Nu neapărat cumulul pensiei cu salariul este problema. Problema este un număr prea mare de oameni care se pensionează prea repede, la pensii uneori prea mari față de media pensiilor din România. Ceea ce înseamnă inechitate, înseamnă anormalitate și înseamnă probleme economice grave pe termen lung.

Trebuie să le corectăm și vom corecta aceste lucruri în Justiție. Sunt foarte mulți judecători care se pensionează extrem de devreme. Știți, vârsta medie de pensionare este 48 de ani, pensia medie este de 5.000 de euro. (Am văzut asta) în cele trei luni de zile cât am fost președinte interimar, când am semnat pensionările.

Am rămas surprins, pentru că nu știam că vârsta medie de pensionare este de 48 de ani și am devenit un om cât se poate de convins că aceste lucruri nu mai pot continua, pentru că sunt anormale, și le vom corecta. Iar corecția pe pensii speciale este unul din jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească. Pachetul 2 va cuprinde și acest aspect, pentru că el e o necesitate socială, e o necesitate de a corecta o nedreptate. În plus, este și unul din jaloanele care ne afectează absorbția de fonduri europene”, a susținut Ilie Bolojan.