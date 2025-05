Mariya Kostyuk, rusoaică la origini, formează acum o familie frumoasă cu un român. Aceasta este stabilită de mulți ani în România, loc în care și-a redescoperit pasiunea pentru motociclism.

Prin afacerea sa de nișă, își dorește să ajute femeile să-și depășească limitele, să scape de frică și să se bucure de experiențe. Antreprenoarea a creat în jurul său o comunitate frumoasă de femei, care este în continuă creștere.

Experiența trăită de Mariya și întregul proces de depășire al fricii au pus bazele proiectului „Together We Ride”, un concept unic în țară.

Atunci, am ales să construiesc acest spațiu în care fiecare femeie care dorește să meargă pe motocicletă, fie experimentată sau avansată, poate veni și se poate bucura de o adevărată experiență”, spune aceasta.

Proiectul este dedicat exclusiv femeilor, ceea ce îl diferențiază de alte inițiative similare. Mariya joacă și rolul unui coach. Având în vedere că motociclismul a ajutat-o să depășească anumite bariere, își dorește să transmită acest lucru mai departe fetelor care participă la programul său.

Eu când mergeam pe motor am fost judecată pentru faptul că sunt femeie și mi s-a spus că nu știu să conduc. Eu ca femeie construiesc acest pace pentru alte femei, ca să fim mai relaxate și să scape de presiune. Motociclismul te ajută să-ți învingi fricile”, a explicat antreprenoarea.

„Mi-am dorit să creez un mediu în care femeile se simt în siguranță. Toate cursurile de motor pe care eu le-am urmat au fost cu bărbați și predate de bărbați. Noi femeile primim mai ușor informațiile și rezonăm mai mult cu alte femei. În plus, sunt foarte puține femei în lumea moto care predau.

Femeile care doresc să trăiască aventura pe motocicletă au mai multe variante și destinații din care pot alege. Mariya organizează excursii de o zi, dar și retreat-uri unde participantele au oportunitatea de a participa la alte activități de relaxare.

Aceste două variante sunt disponibile și pentru începători și pentru avansați. Mai avem varianta de retreat de trei zile care este destinat doar celor intermediari sau avansați, nu luăm oameni care sunt de la zero, pentru că avem 3 zile de ride”, a explicat Mariya.

Antreprenoarea a explicat că fetele care vor să participe în excursiile organizate de ea trebuie să respecte o condiție clară.

Nu am cum să le învăț acest echilibru într-o zi și să ne și facem traseele”, a spus fondatoarea.

Programele disponibile și pentru începători le oferă participantelor tot ce au nevoie, de la echipament și până la motocicletele pe care vor merge.

„În excursia de o zi, fetelor li se oferă motociclete și echipament, iar aproximativ 2 ore stăm în poligon și învățăm. Le arăt poziția pe care trebuie să o ai pe motocicletă, cum funcționează. Sunt unele fete care vin și nu am mers pe motor în viața lor.

Distracția și voia bună nu se termină aici. În cadrul traseelor prin pădure, fetele se opresc și la un picnic, unde se bucură de mâncare bună și distracție.

Grupele sunt însoțite întotdeauna de un fotograf pentru că momente de frumoase să fie imortalizate. Aceasta excursie se desfășoară la Câmpina, iar traseele sunt adaptate în funcție de experiență.

„Este totul foarte sigur, nu mergem pe trasee grele prin pădure. Avem zone foarte diferite pentru începători și pentru intermediari. Pe începători nu-i duc niciodată unde poate există ceva complicat. S-a întâmplat și că o femeie să vină și să își dea seama că motorul nu este pentru ea.

Dar, au fost și fete care au decis ulterior să-și ia permisul de motor. Tu decizi ce este bine pentru tine, eu am grijă să le fac pe fete să se simtă confortabil. Pe tot parcursul experienței, avem ghizi profesioniști care au grijă ca totul să fie în regulă.

În plus, aleg să nu formez grupuri mari, pentru a putea păstra siguranța. Grupurile ajung la un număr maxim de 12 persoane ”, a explicat fondatoarea Together We Ride.