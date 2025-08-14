Potrivit datelor din raportul Ministerului Educației privind starea învățământului superior din România, aferent anilor 2022–2023, numai 1.948 din numărul de total de 240.000 dintre profesorii din învățământul de stat din România au absolvit studii și cursuri postuniversitare.

Astfel, doar 0,8% din totalul cadrelor didactice la nivel național urmează forme avansate de pregătire profesională, arată datele furnizate de Ministerul Educației, analizate de Bucharest Business School. Este un procent îngrijorător, având în vedere că nivelul scăzut de formare continuă în rândul profesorilor contribuie direct la menținerea unor rezultate slabe în rândul elevilor, România situându-se printre țările europene cu cele mai ridicate rate de analfabetism funcțional.

Academia de Studii Economice din București, prin școala de afaceri Bucharest Business School, lansează programul “Economics of Education and Leadership MBA”, cu începere în luna octombrie, un MBA dedicat unui public extins și divers, format din: decidenți din Ministerele Educației, Economiei, Finanțelor, Apărării și din alte sectoare guvernamentale relevante, experți în educație, profesori universitari, inspectori școlari, primari, directori de școală, ONG-uri și reprezentanți ai sectorului privat interesați de reformarea sistemului educațional.

Programul MBA susține și obiectivul național ca, până în 2030, România să atingă o rată de 17,4% a participării adulților (25–64 ani) la învățarea pe tot parcursul vieții, față de doar 5,4% în 2022, conform Strategiei Naționale pentru Educația continuă a Adulților. Deși indicatorul este în creștere față de anii anteriori (1,3% în 2019), decalajul față de media europeană (11,98%) rămâne semnificativ, mai arată datele publice analizate de Bucharest Business School.

„Fără investiții serioase în dezvoltarea profesională a profesorilor nu putem vorbi despre o educație de calitate. Acest MBA vine să acopere un gol major în oferta educațională românească și să contribuie direct la transformarea culturii organizaționale din școli. Mai mult, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice poate avea un impact substanțial asupra formării generațiilor viitoare, totodată contribuind la o societate mai echilibrată și o economie mai solidă.” a declarat Vasile Alecsandru Strat, Decan al Bucharest Business School, ASE.

Programul îmbină instrumente moderne de leadership, management educațional, politici publice și inovare, oferind profesorilor nu doar un parcurs academic de top, ci și unelte concrete pentru a deveni agenți reali ai schimbării în educație.

MBA în Economie și Leadership în Educație se adresează unei game largi de profesioniști din educație și domenii conexe: decidenți în politici educaționale, lideri instituționali și inspectori școlari, dar și reprezentanți ai mediului privat sau non-profit implicați în inițiative educaționale.

Structurat pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor activi, programul are o durată de doi ani, este organizat pe patru semestre, acoperind 16 module, iar formatul este hibrid, cu sesiuni fizice (70%) și sesiuni online (30%) susținute prin Zoom. Acest model de învățare combină flexibilitatea cu rigoarea academică, oferind o experiență de studiu adaptată unui ritm de lucru intens, dar concentrată pe impact real.

Relevanța unei astfel de formări este accentuată și de contextul actual în care salariul mediu brut anual al unui profesor din România este aproape de două ori mai mic față de cadrele didactice din țările din vestul Europei, cum ar fi Germania, Franța sau Italia, conform celor mai recente date ale Comisiei Europene***.

Înscrierile sunt deschise până pe 23 septembrie pe site-ul oficial https://bbs.ase.ro, unde pot fi consultate și toate detaliile despre program, structură și criterii de admitere.

*Ministerul Educatiei-Raport privind starea învățământului superior din România

**Ministerul Educatiei-Strategia Națională pentru Educația continuă a adulților

***Eurydice- Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe