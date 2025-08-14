Conform informaţiilor furnizate de reprezentanții ANPIS, s-au alocat:

1,2 miliarde de lei pentru 3.632.580 beneficiari ai alocaţiilor de stat pentru copii;

peste 575 milioane de lei pentru 150.593 persoane care primesc indemnizaţii pentru creşterea copilului;

aproximativ 61,6 milioane de lei pentru 78.012 beneficiari ai stimulentului de inserţie.

Plăţile pentru aceste trei tipuri de beneficii sociale au fost efectuate în data de 8 august 2025, direct în conturile bancare. Iar din ziua de 13 august, prin intermediul mandatelor poştale.

ANPIS este instituția responsabilă cu administrarea și gestionarea fondurilor destinate asistenței sociale în România.Aceasta colaborează cu agențiile teritoriale pentru a asigura distribuirea corectă și la timp a beneficiilor către cetățeni. Printre atribuțiile instituției se numără și coordarea procesului de elaborare, implementare și fundamentare a politicilor publice în domeniul asistenței sociale.

Totodată, de joi, 14 august 2025, vor fi virate sumele aferente şi celorlalte prestaţii sociale, după cum urmează:

aproximativ 585 milioane de lei pentru 931.210 persoane cu dizabilităţi;

peste 13,7 milioane de lei pentru 13.369 beneficiari ai alocaţiei lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;

peste 70 milioane de lei pentru 49.061 beneficiari ai alocaţiei de plasament;

peste 3,4 milioane de lei pentru 3.946 beneficiari ai indemnizaţiei lunare de hrană pentru persoanele cu TBC;

peste 173 milioane de lei pentru 276.866 beneficiari ai venitului minim de incluziune.

