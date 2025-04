Campania electorală din România a ajuns subiect de ironie, fiind descrisă de jurnaliștii și comentatorii politici ca o „caricatură” plină de „personaje anoste” și „declarații pline de rumeguș politic”. În cadrul podcastului de joi, cu Hoandră, Comaroni si Turcescu, s-a analizat cu umor și sarcasm evenimentele politice curente, subliniind că, în aceste condiții, „e vremea să-i luăm la mișto, că în serios e mai greu să-i luăm”. Discuțiile au fost transmise live pe canalul de YouTube „HAI ROMÂNIA” și pe pagina de Facebook evz.ro.

Robert Turcescu a început discuția, prezentându-i pe invitații săi și subliniind tema principală a podcastului:

Această introducere, ușor amuzantă, a dat tonul unei discuții pline de critici la adresa scenei politice din România.

Tavi Hoandră a criticat dur USR, afirmând că liderii partidului sunt niște „pitici de grădină”. El a subliniat că, atunci când te uiți la partidele prezentate în Parlament, poți observa că sunt persoane care au susținut „trotinetiștii” din partid, având totodată așteptări nerealiste să facă ceva pentru țară.

Hoandră a adus și un atac direct la adresa unor lideri ai USR, menționând că, privind-o pe Clotilde Armand, „te apucă groaza”, iar despre Fritz a spus că este „înțepenit”. De asemenea, a făcut referire și la Moșteanu, dar a mărturisit că nu își amintește numele acestuia.

Hoandră a continuat cu un atac direct asupra unor lideri ai partidului, cum ar fi Clotilde Armand, despre care a spus:

Robert Turcescu a comentat despre o conferință din interiorul USR, spunând:

„Pă mine cel mai tare în conferința de ieri a puciștilor ca să zicem așa de la USR, și vreau să-l arăt, ăsta a fost momentul în care eu am înghețat în fața ecranului.”

Turcescu a continuat cu o observație despre un politician din USR, comparându-l cu „soldatul japonez” care a fost „uitat într-o debara de la pandemie până acum.”

Potrivit acestuia, politicianul respectiv „stă cu masca pe față”, iar acest detaliu ar transmite un semnal despre „ce se întâmplă acolo.”

Tavi Hoandră a continuat cu o critică generală la adresa clasei politice din România, exprimându-și frustrarea față de modul în care politicienii au gestionat țara:

Comentariul său a evidențiat o dezamăgire față de leadership-ul actual și promisiunile politice neîmplinite.

Comaroni a sugerat că alegerile ar fi fost influențate de factori externi, menționând intervențiile din partea unor agenți străini:

„Cred că a fost intervenția unui agent stradal străin, s-a făcut referire la Rusia, la toate alea și s-au anulat alegerile. (…) Cum a cronometrat, am văzut intervenția și atacul cetățeanului străin, german Dominic Fritz care nu are cetățenia română. Convocarea a fost făcută de cetățeana Clotilde Armand care ea la rândul ei are cetățenie franceză…”.