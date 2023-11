Gabriela Cristea a dezvăluit motivul pentru care nu a fost alături de mama sa pe ultimul drum. Prezentatoarea TV a făcut, totodată, dezvăluiri dureroase în legătură cu tatăl său și viața ei înainte de a împlini 18 ani.

La frageda vârstă de 18 ani, Gabriela Cristea a decis să ia viața în piept și să rupă orice legătură cu părinții săi. În ciuda faptului că acum are 49 de ani, relația cu cei care au adus-o pe lume a rămas la fel de tensionată și dificilă.

Mama prezentatoarei TV s-a stins din viață când aceasta avea 36 de ani. Vedeta a mărturisit că nu s-a dus la înmormântare deoarece situația era foarte delicată și i-a fost teamă că va lua bătaie. Gabriela Cristea a mărturisit însă că simte lipsa mamei sale și în gând, vorbește foarte des cu ea.

Vedeta a recunoscut și că deși a încercat să nu o condamne pe mama ei, în sinea sa a judecat-o. Aceasta a spus că și acum suferă și că nu are cu cine să vorbească despre anumite lucruri.

„Practic, eu am produs revoluție în familie. Nu mi-am permis să o judec enunțând chestia asta, dar acum poți să-și spun că, în adâncul sufletului meu, da, am judecat-o. Era violent tatăl meu cu mama.

Aveam 36-37 de ani când a murit mama. Și acum mai sufăr. Eu, de exemplu, acum nu am cu cine să vorbesc. În afară de faptul că vorbesc cu ea în gândurile mele, eu nu am un om cu care să pot să împărtășesc în afară de soțul meu, dar uneori poate am nevoie și de un sfat în ceea ce își privește pe soțul meu. De ce nu? Eu nu am avut asta niciodată și asta da, m-a făcut să sufăr”, a spus ea.