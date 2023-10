Gabriela Cristea i-a povestit Ilincăi Vandici despre una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Este vorba despre momentul când încercau să devină părinți. Prezentatoarea TV povestește despre momentul în care a clacat și i-a zis soțului ei să facă copii cu o altă femeie.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți de 8 ani și au împreună două fiice minunate: Victoria Bella Margot (5 ani) și Iris Thea Selena (4 ani). Acum cei doi au una dintre cele mai solide căsnicii din lumea mondenă. Însă nu a fost întotdeauna așa. În perioada în care încercau să aibă copii, Cristea a fost aproape să se despartă de soț.

Gabriela Cristea a amintit cu emoție că a trebuit să facă lunar câte două seturi de analize de sânge pentru a verifica eficacitatea inseminării, dar din păcate, nu au avut succes. Ea și Tavi au hotărât să renunțe la întregul proces din această cauză.

Vedeta povestește că a clacat atunci când a avut o serie de tratamente care s-au soldat cu eșec. Prezentatoarea TV i-a spus atunci lui Tavi Clonda că îi redă libertatea pentru a putea concepe un copil cu altcineva. Tot ea spune și ce răspuns a primit de la soț:

„Am avut și o discuție cu Tavi. I-am spus: «Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie, n-o să am nimic împotrivă». El mi-a zis așa: «Când te-am luat de nevastă și am hotărât să am o relație cu tine, te-am luat pe tine pentru ceea ce ești.

Da, îmi doresc să am un copil, dar eu am hotărât că eu cu tine vreau să fiu. Dacă Dumnezeu o să vrea să ne dea un copil, o să ne dea. Dacă o să considere că nu putem să facem un copil, asta este. Dar eu cu tine vreau să merg mai departe». Am avut discuția asta, eu am provocat-o”, a mai povestit prezentatoarea TV.