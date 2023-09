În momentul de față, Gabriela Cristea se bucură de o căsnicie frumoasă alături de Tavi Clonda. Totuși, aceasta se confrunta cu momente cumplite în urmă cu 10 ani. Vedeta ieșea atunci dintr-un mariaj dificil cu Marcel Toader, care s-a stins viață în anul 2019.

Marcel Toader mai avusese patru soții, iar unele l-au acuzat de infidelitate și violență domestică. Totuși, lucrurile au stat diferit în cazul căsniciei cu Gabriela Cristea.

Motivul pricipal al divorțului ar fi avut legătură cu faptul că vedeta dorea să facă un copil prin fertilizare. Fostul rugbist nu ar fi fost de acord cu acest lucru. Despărțirea celor doi a fost un subiect aprins la vremea aceea, iar prezentatoarea chiar i-a intentat proces fostului partener și i-a cerut circa 400.000 de euro.

„Cine m-a urmărit știe că nu am trecut printr-un divorț ușor, ba din contră, a fost unul extrem de complicat, cu multă mediatizare, cu mulți paparazzi și cu multă denigrare gratuită. Mă bucur că am scăpat și ce pot să vă spun este că după ce am realizat că mi s-a întâmplat un lucru extraordinar, abia atunci am început să mă redescopăr și chiar să-mi placă statutul ăsta de divorțată.

A fost una dintre cele mai bune perioade din viața mea ca om, pentru că am reușit să-mi dau seama unde am greșit și de ce am greșit și sunt sigură că am repetat unele greșeli sau le voi repeta, dar important este să fiu mai blândă cu mine”, spunea Gabriela Cristea după divorț.