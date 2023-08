Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt mai fericiți ca niciodată după ce și-au văzut visul cu ochii. Vedeta TV și soțul ei și-au cumpărat un bolid de lux de aproape 100.000 de euro, iar imaginile le-au împărtășit cu fanii lor de pe rețelele de socializare.

Tavi Clonda este cel care a prezentat mașina, iar soțul Gabrielei Cristea a mărturisit că aștepta acest moment de 15 ani. Cei doi au ales să își cumpere un Mercedes GLE 400 și au fost extrem de bucuroși atunci când au intrat în autoturism.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au o vilă imensă, dotată și cu piscină exterioară, în care locuiesc împreună cu fetițele lor. Soțul prezentatoarei TV a mărturisit că dacă ar vinde casa ar primi suma de 900.000 de euro. Terenul are 1.000 de metri și amprenta de 330 de metri.

„Dacă vine cineva cu 900.000 (n.r. euro) ți-o dau acum. (…) Este un gând, acum nu știu, pentru că trebuie făcută o filmare frumoasă, eu ce imagini am trimis sunt așa. (…) Nu se măsoară în camere, am 8 băi, dacă o fac și pe aia de afară. (…) Terenul de 1.000 de metri și amprenta e undeva la 330.

Gabriela Cristea a trecut prin momente dificile din cauza celebrității ei. Mai exact, Iris și Violeta, fiicele ei, au fost victimele bullying-ului de la grădiniță. Vedeta a luat legătura cu directoarea grădiniței și, până la urmă, totul s-a încheiat cu bine.

„Din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine. Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal.

Din păcate, bullying-ul e prezent în toate instituțiile de învățământ, dar, atâta timp cât îi dai încredere copilului tău că poate să vorbească cu tine și să aibă în tine o persoană căreia poate să i se confeseze, copilul, cu siguranță, va fi liniștit și va accepta că poate să vorbească cu tine și să-și rezolve problemele ajutat fiind de tine, ca părinte”, a declarat, joi, Gabriela Cristea în cadrul unui interviu acordat pentru Viva.