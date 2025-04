Valentina Pelinel și Cristi Borcea, căsătoriți de șapte ani și părinți ai trei copii – Milan și gemenele Indira și Rania – au trăit o schimbare semnificativă în viața lor odată cu venirea pe lume a celor mici. La întrebarea dacă își mai dorește un alt copil, Valentina a răspuns sincer, explicând că familia lor este completă.

Am și eu 44 de ani deja, adică trebuie să ne gândim și la asta, nu?”, a declarat Valentina Pelinel pentru Cancan .

Valentina a subliniat că nu regretă decizia de a nu avea mai mulți copii și consideră că familia lor este completă și echilibrată. Cu toate acestea, vedeta a adăugat că legătura cu cei trei copii este extrem de puternică și că acest lucru o face să fie extrem de protejată față de ideea că aceștia ar putea părăsi cuibul familiei pentru a studia sau a lucra în străinătate.

Într-o altă declarație emoționantă, Valentina a vorbit despre atașamentul profund față de copii și despre dificultatea de a accepta ideea că aceștia ar putea pleca departe de casă.

Nu pleacă nimeni! Îți dai seama că, la un moment dat, trebuie să le dai libertatea să-și trăiască viața, că și noi am plecat, nu? Dar mi-e greu să mă gândesc la asta acum”, a mai spus Valentina, pentru sursa citată.

Ea a mărturisit că îi este foarte greu să se gândească la acest moment, adăugând că, dacă ar fi posibil, și-ar dori ca ei să rămână lângă ea pentru tot restul vieții. În ciuda glumelor făcute de Cristi, care o întreba ce va face atunci când băiatul lor va pleca, Valentina a subliniat că, deși va trebui să accepte că, la un moment dat, le va da libertatea să-și trăiască viața, ideea o întristează profund.

Vedeta recunoaște că, deși le dorește libertatea și independența, ideea de a-i lăsa să plece o întristează profund, fiind conștientă de importanța momentelor petrecute împreună.

Căsătorită cu Cristi Borcea, cu care are trei copii, Valentina a vorbit și despre începuturile sale în carieră, despre dorința de a pleca din țară și riscurile asumate la vârsta de 17 ani.

„Îmi doream foarte mult să plec, am plecat fără nimic, dar mi se face frică când mă gândesc pentru mine persoana de atunci. Am riscat. Era inconștiența vârstei, nu ești atât de pragmatic și de calculat. N-am avut niciun plan să plec din țară. Eram în al doilea an de liceu lângă Rodica, colega mea, lângă mama, care rămăsese fără tata, lângă sora mea mai mică.

Am câștigat Top Model România în 1996, după care m-a chemat doamna Zina în echipa ei de fete cu care făcea prezentările prin țară. Mergeam la contractări cu trenul în gașcă de fete, în diferite localități din țară în care se făceau prezentări de modă. Diverse case de modă își prezentau produsele. Nu eram decât noi, în toată țara. Atât”, a povestit Valentina.