„Cine suntem noi? Dialog pentru România” este o inițiativă care își propune exact acest lucru: să creeze un spațiu în care românii să poată discuta deschis despre ceea ce îi preocupă și să caute soluții împreună. Lansată sub egida Diplomacy360, inițiativa își dorește să pună accent pe dialog, colaborare și găsirea unor direcții constructive pentru viitorul țării.

Proiectul a fost fondat de Valentin Preda, președintele fondator al Diplomacy360 și CEO al Bursei Române de Afaceri, un lider cu o vastă experiență în domeniul diplomației economice și al relațiilor internaționale. În cadrul unui interviu, am stat de vorbă cu inițiatorul proiectului despre cum a luat naștere ideea, ce provocări vede în societatea de azi și cum poate oricine să contribuie la acest demers.

Cum a luat naștere inițiativa „Cine suntem noi? Dialog pentru România” și care sunt obiectivele sale principale?

Această inițiativă civică „Cine suntem noi? Dialog pentru România” se înscrie în programul Citizen Diplomacy pentru România pe care l-am anunțat încă din anul 2021-2022 în ideea de a coagula cât mai mulți români care își iubesc țara și care sunt dornici să facă mai mult pentru ea. Citizen Diplomacy pentru România este unul din programele dezvoltate în cadrul Diplomacy360, o organizație ne-guvernamentală și non-profit pe care am înființat-o cu ceva timp în urma cu scopul de a promova calea dialogului și a cooperării internaționale pentru soluționarea problemelor și a dezvoltării armonioase a societăților în care trăim.

Primul obiectiv anunțat în urma cu 3-4 ani a fost conștientizarea românilor asupra dezavantajului pe care ni-l creăm singuri vorbindu-ne de rău unii pe alții, autocriticându-ne excesiv și scoțând în fața străinilor doar problemele noastre nu și oportunitățile pe care le putem oferi. Ne-am propus totodată să descoperim Cine suntem noi ca popor și care sunt valorile fundamentale ale neamului nostru pe care să le putem comunica cu încredere pe plan internațional într-un mod echilibrat și respectuos față de valorile altor popoare.

Mă durea sufletul că de fiecare dată când călătoream în străinătate, imaginea României în ochii partenerilor străini nu reflecta frumusețea interioară a noastră – a românilor și valorile noastre tradiționale.

La vremea aceea exprimarea sentimentului de mândrie națională era interpretată ca fiind naționalism-extremism și dorință de întoarcerea la comunism. Era o chestiune de percepție publică. Situația prezentă din SUA dar și din Europa occidentală, readuce nevoia exprimării unor sentimente și a definirii publice a unor termeni cu o profundă rezonanță emoțională (cum ar fi patriotismul, iubirea de tară, interesul național etc), dezbaterea pe marginea acestora fiind aprinsă.

De ce ați ajuns la concluzia că un astfel de proiect este necesar și ce impact sperați să aibă?

Pentru că, pe la jumătatea anului 2023, am primit de la un reprezentant al unui partid politic propunerea de a lipi programul nostru de o platformă politică, am opinat că mai bine să las alegerile să treacă, și în timpul asta să lucrez la concept și să coagulez câți mai mulți români, decât să stric conceptul lipindu-l fără intenție de un partid, eu nefiind afiliat politic. Așa am gândit la momentul respectiv.

Situațiile de criză, cer măsuri de criză, și prin urmare, de curând, când am realizat că scindarea societății românești ia amploare, iar de soluții nu vorbește nimeni, am decis să reiau această inițiativă pentru a oferi deschis românilor oportunitatea de a se uni și implica constructiv în schimbare prin dialog.

Doar prin unitate și solidaritate vom putea ieși cu bine din aceasta criză. Judecându-ne unul pe celălalt, ne vom afunda și mai mult.

Rațional și responsabil, avem obligația morală – dacă ne stă în putere – să le oferim cetățenilor o alternativă democratică de a produce o schimbare, prin dialog structurat, nu prin violență verbală. Fără să jignesc pe nimeni, dar viața mi-a arătat că dacă o chestiune nu se rezolvă de cel care are sarcina de a o face, nu trebuie să aștept ci să mă implic direct dacă pot să fac bine.

Există bineînțeles și motivații emoționale, care pleacă de la faptul că am o mare responsabilitate acasă față de soție și cei patru copii pe care ii avem împreună, față de familia mea lărgită, de partenerii și colegii mei din business – mulți îmi spun că vor să își vândă afacerea și să plece din țară, dar și față de toți oamenii care mă cunosc și mă întreabă insistent în ultimele luni care este adevărul și ce este de făcut.

Este un cumul enorm de motive.

Relevanța în acest context, rezidă din independența și neutralitatea mea politică și nu în ultimul rând din faptul că nu încercăm să judecăm pe nimeni pentru opțiunile politice, ci să îi ajutăm pe cei care ne vor conduce – indiferent cine vor fi aceștia, să o facă bazat pe soluții care pot fi aplicate cu resursele de care dispune țara.

Cum se raportează Citizen Diplomacy la alte inițiative internaționale similare?

Ca să nu rezulte cumva că inventăm noi românii apa caldă, îndrăznesc să vă dau doua exemple despre ce înseamnă Citizen Diplomacy în două dintre marile puteri ale lumii: Statele Unite ale Americii și respectiv China.

În Statele Unite ale Americii de exemplu, Citizen Diplomacy este definit foarte clar ca un instrument prin care cetățenii sprijină aplicarea politicii externe a SUA. Acest lucru se consideră a fi un drept și chiar o responsabilitate a fiecărui cetățean american. Clar.

În anul 2023 China a dus acest concept la un nivel foarte sofisticat, numindu-l “Global Civilization Initiative” tot pentru a sprijini aplicarea politicii externe a țării prin intermediul cetățenilor, respectiv să stimuleze relațiile Chinei cu alte state prin contacte directe între cetățeni.

Noi în România, din cauza traumelor prin care am trecut, am ajuns să ne fie frică să spunem că ne iubim țara, și deseori ne și vorbim țara de rău mai ales în prezența străinilor. Iar asta ne creează un mare prejudiciu cum am spus mai sus.

Cum poate fiecare român contribui la această inițiativă și ce impact poate avea un astfel de demers asupra societății?

Noi la Diplomacy360 am promovat începând cu anul 2021 mesajul de conștientizare a românilor asupra importanței rolului pe care fiecare dintre noi îl avem pe plan internațional, mai ales prin utilizarea masivă a rețelelor de socializare.

Cetățeanul a dobândit puterea de a inița și propaga în masă o serie de mesaje, îndeosebi negative, care sunt de cele mai multe ori false, neconstructive, sau care nu reflectă realitățile.

Acum vedem efectele adverse care ne afectează foarte tare și ne dezbină, și în acest context am decis lansarea acestei platforme de Dialog pentru Romania deschisă tuturor românilor din țară și străinătate.

Am apreciat că o platformă de dialog orientată pe soluții și deschisă atât experților cât și tuturor cetățenilor, organizată sub egida Diplomacy360 va ajuta la dezamorsarea tensiunilor din societate și la unirea românilor pentru construcție nu pentru demolarea a ceea ce am construit cu greu.

Platforma de dialog se va desfășura într-un proces continuu nu doar in această perioadă, atât în formatele tradiționale cu grupuri de experți dar și online și prin aplicație mobilă disponibilă pentru cetățeni.

Ne asumăm să ieșim periodic să prezentăm public și transparent atât problemele cât și soluțiile primite de la cetățeni. Acestea vor fi de asemenea structurate și prezentate atât prin intermediul platformei online și aplicației cât și punctual decidenților politici care își vor asuma să conducă țara, indiferent care vor fi aceștia și ce veșminte politice ar purta.

Care sunt segmentele principale ale publicului vizate de această inițiativă? Cum intenționați să atrageți participarea cetățenilor din diverse medii socio-economice?

Într-o primă etapă, coagulăm o echipă de 7-10 români neafiliați politic și fără un interes personal vizibil, care să fie dispuși să contribuie din sufletul lor și cu pricepere la organizarea acestui proiect numit Cine suntem noi? Dialog pentru Romania.

Obiectivul imediat următor este să organizăm cât de repede grupurile de experți cu competențe recunoscute pe diverse domenii de activitate și să începem să lucrăm în echipe.

Nu pot spune în acest moment că există segmente principale, părerea tuturor românilor care doresc să se implice contează. Vom putea evalua cât de relevante și aplicabile sunt soluțiile oferite de fiecare segment socio-profesional, doar după ce vom primi prima rundă de recomandări. Procesul de actualizare și îmbunătățire a soluțiilor va fi unul continuu.

Noi vom face tot ce ține de noi să comunicăm cât mai eficient, astfel încât apelul nostru la calm, la unitate și solidaritate pentru găsirea soluțiilor concrete să ajungă la un număr cât mai mare de români din țară și străinătate.

Vom utiliza toate canalele de comunicare inclusiv rețelele sociale. Dar mai important de spus este că am speranța că în aceste momente românii vor fi mobilizați de dorința lor de a schimba ceva – noi le oferim inima și mintea noastră punând la lucru capacitatea noastră de muncă pentru ieși din această criză și ulterior pentru a avea un dialog structurat în societate.

Vom utiliza și tehnologia pentru a procesa mesajele primite de la cetățeni.

Rolul mass-media este de asemenea extrem de important.

Ne propunem în principal să reunim reprezentanți ai mediului de afaceri, cultural, social, medical, religios și de securitate pentru a construi o viziune comună asupra situației prezente și viitoare în care se află România.

Ce formate concrete de dialog propuneți (de exemplu, mese rotunde, conferințe, platforme online)

Vom utiliza toate formatele de consultare publică uzuale și anume mese rotunde la nivel de experți și conferințe în diverse formate fizic și online/hibrid. Vom integra rezultatele cercetărilor și analizele experților români pe toate palierele: rapoarte, volume, articole, dezbateri publice cu diverse puncte de vedere. Ne propunem și realizarea rapidă a unei aplicații prin care orice cetățean român utilizator al unui smartphone să poată să își spună problemele pe care le întâmpină în viața personală și profesională de zi cu zi și să propună soluțiile pe care le crede potrivite că ar fi aplicabile prin prisma pregătirii și experienței sale de viață.

Vom fi accepta spre analiză orice părere. Bineînțeles că nu vom ține cont de mesajele jignitoare sau sub un anumit nivel, dar și pe acelea le vom categorisi ca atare. Procesul de consultare va fi unul periodic, va continua într-un ritm pe care îl vom decide ulterior. Ne așteptăm ca primele reacții să fie unele care exprimă frustrare iar soluțiile să vina în al doilea val, dar ne asumăm să începem. Dar pe măsură ce vom putea convinge românii că feed-back-ul lor este utilizat în scopul îmbunătățirii situației ne așteptăm ca nivelul de implicare și de calitate al recomandărilor cetățenilor să crească la un nivel de reprezentativitate națională.

Intenționați să colaborați cu experți din diverse domenii? Dacă da, cum vor fi selectați aceștia?

Bineînțeles că vom colabora cu experți din domenii diverse, și Slavă Domnului că sunt încă mulți experți în România dar ne bazăm mult și pe diaspora. Faptul că nu mulți experți au ajuns în zonele decizionale sau nu sunt cunoscuți sau ascultați, nu înseamnă că nu există. De aici plecăm.

In ceea ce privește selecția lor, fiind o inițiativă pur civică și spontan, vă pot spune că la acest moment voi pleca de la persoanele pe care le cunosc, și vă asigur că de-a lungul celor aproximativ 30 de ani de activitate în zona de business și a organizațiilor neguvernamentale am întâlnit foarte mulți oameni de calitate cu mintea ascuțită și inima curată – adică sunt buni români. Nu ne vom limita doar la persoanele pe care le cunosc dar trebuia un punct de plecare și de aici grupurile se vor extinde și prin recomandările celorlalți experți.

Lansăm pe această cale un apel public către românii care au expertiză relevantă pe anumite domenii și doresc să se implice în a formula soluții pentru ca țara noastră să treacă peste aceste momente foarte dificile, să ne contacteze. Participarea este pe baza de voluntariat, de altfel patriotismul nu are cum să fie cumpărat cu bani. Cei interesați ne pot scrie la adresa club@diplomacy360.com sau prin formularul de contact din site-ul https://diplomacy360.com

Vom demara și parteneriate cu alte thinktank-uri și ONG-uri care doresc să se implice serios în a găsi soluții aplicabile în actualul context.

Prin aplicația pe care o vom pune cât de curând la dispoziție, se pot face de asemenea înscrieri în grupurile de experți pe zonele de specialitate ale fiecăruia.

Activitatea de consultare și comunicare publică va fi un proces continuu pe măsura evoluțiilor sectoriale.

Companiilor interesate să sprijine inițiativa le oferim oportunitatea de a contribui financiar prin sponsorizări sau donații cu care vom acoperi costurile diverselor dezvoltări și acțiuni concrete pe care urmează să le derulăm.

Care sunt obiectivele pe termen mediu și lung ale acestei inițiative? Plănuiți ca rezultatele dialogurilor să fie sintetizate într-un document de politici publice sau alt material similar.

Ne propunem în principal să reunim reprezentanți ai mediului de afaceri, cultural, social, medical, religios și de securitate pentru a construi o viziune comună asupra situației prezente și viitoare în care se află România. Rezultatele acestui dialog vor fi sintetizate într-un documente de politici publice, acestea urmând a fi actualizate periodic așa cum am precizat deja mai sus.

Ați identificat deja parteneriate instituționale sau sprijin din partea unor organizații publice sau private?

În activitatea profesională, am avut ocazia să dezvolt parteneriate cu mai multe instituții publice dar și private. Iar din discuțiile pe care le-am avut în cele câteva zile de când am anunțat public aceasta inițiativă, foarte multe persoane și-au manifestat deschiderea de a se implica. De fapt, absolut fiecare persoană cu care am vorbit, m-a întrebat cum poate sprijini inițiativa, cum se poate implica. Și mă refer și la cei din sectorul public și din cel privat.

Românii vor să le fie mai bine, și înțeleg că trebuie să se implice, ca să nu vina alții din exterior să ne organizeze.

Cum credeți că pot fi convinși oamenii valoroși care evită viața publică să se implice activ? Ce ar putea schimba acest lucru în dinamica societății noastre?

Înainte de toate ar trebui să ne răspundem la întrebarea de ce oamenii valoroși evită să se implice activ în viața publică. Răspunsurile le cunoaștem în mare parte, și le-aș puncta pe cele principale:

riscul reputațional prin asocierea cu anumite persoane compromise din politică

faptul că implicarea nu garantează nici schimbarea în bine nici măcar că efortul remunerat sau nu, va fi luat serios în considerare

Decăderea nivelului așa-zisului dialog din Parlamentul României ar fi un prim exemplu care îmi vine în minte. Violența verbală și fizică manifestată public de către anumiți aleși îi determină pe mulți să stea departe de scena publică.

Atacurile la persoana și judecarea publică inclusiv a membrilor de familie, ține expertiza departe. Nimeni nu este perfect, și după ce s-a văzut până acum în spațiul public oamenii preferă să stea liniștiți și să aștepte ca schimbarea să o facă alții. Nu exista alții. Suntem noi românii, așa cum suntem. Cine suntem noi? Când vom găsi răspunsul la această întrebare profundă, vom avea un punct de plecare, până atunci putem fi amăgiți de închipuiri și promisiuni deșarte care ne-au adus aici.

Readucerea încrederii în noi și unii în alții. Știm că încrederea se câștigă greu și se pierde ușor.

Îi chemăm totuși pe români să își exercite șansa cât mai repede de a participa efectiv la dialog.

Ce le putem promite noi este că problemele și soluțiile pe care le vom primi de la ei, le vom structura și prezenta periodic atât public prin intermediul platformei și aplicației cât și punctual decidenților oricare ar fi culoarea politică a acestora.

Care sunt principalele riscuri pe care le vedeți pentru România dacă situația actuală continuă?

Riscurile sunt pe mai multe paliere.

Cel mai vizibil în aceste zile este riscul în plan social: scindarea societății, ura, frustrarea exprimată cu violență, teama și neîncrederea pentru viitorul nostru.

Soluția nu poate să fie doar politică – soluția este reamenajarea spațiului public și regăsirea valorilor care să asigure fundamentul consensului social. Spațiul public din România a funcționat, mulți ani la rând, deficitar, ignorând idei și valori prezente la nivel societal, dar exprimate public arareori: patriotism, credință religioasă, identitate națională, istorie, tradiție, părinți fondatori etc. Ignorarea ostentativă a acestora este echivalentă, în modul, cu exaltarea lor. Extremele de niciun fel nu sunt, niciodată, soluții pe termen lung.

Este nevoie mai mult ca oricând de o viziune națională, una fundamentată și aplicabilă cu resursele și oamenii pe care îi avem. O viziune ancorată în contextul european și internațional pe care nu îl facem noi ci doar participăm într-o măsură mai mică sau mai mare la el. Oportunitatea de a ne valorifica bogățiile și inteligența nativă nu vine din izolare ci tocmai din apartenența la lumea din care noi, ca români, ne-am dorit să fim parte.

Riscurile care vin în plan economic sunt cele care ne pot afunda într-o mlaștină a necompetitivității fapt care va elimina producătorii români atât de pe piețele externe cât și de pe cea internă. Se întâmplă acest lucru în timp ce vă acord acest interviu. În plus, instabilitatea politică atât de mult trâmbițată, duce la scăderea ratingului de țară ceea ce înseamnă costuri suplimentare atât pentru finanțările existente cât și pentru cele viitoare. Demoralizarea antreprenorilor care și așa erau obosiți de situația economică dificilă, de modificările fiscale și de schimbările legislative, ineficiența aparatului guvernamental de a asigura o predictibilitate și o orientare a țării către anumite domenii de dezvoltare prioritare sunt realități pe care eu le observ și semnalez de mai mulți ani.

Suntem o țară europeană, prin istorie, geografie și opțiune asumate a populației. Suntem parteneri strategici cu cea mai mare putere a lumii, și asta nu se poate pune în discuție, la fel ca și apartenența la NATO.

Încă odată: asta nu o poate pune nimeni sub semnul întrebării, fără să se sinucidă politic. Este adevărat că interesele României la nivel european sau chiar în relația cu America nu au fost nici bine definite și prin urmare nici susținute la nivelul la care s-ar fi putut. Dar noi ce am făcut în timpul ăsta. Chiar nu e nimic de făcut? Noi credem că da! Și vom face!

Cum putem regăsi echilibrul între patriotism și identitate națională fără a aluneca în extreme?

Echilibrul presupune smerenie și pace interioară.

Nu poți să vorbești de echilibru dacă vrei să îți impui punctul de vedere, ești atoateștiutor și nu îi asculți și pe ceilalți, ci îi judeci ca și cum ei nu ar dori binele ci răul.

Nu poți să vorbești de echilibru când ești tulburat, când ești într-o situație de criză majora și sub presiune și zgomot din toate părțile.

Prin urmare, echilibrul între patriotism și identitate națională poate fi găsit – fără a aluneca în extreme – doar daca vom sta împreună la aceeași masă cu deschidere reală spre a găsi pe cai democratice soluții consensuale aplicabile cu resursele pe care avem la dispoziție.

De fapt, această discuție ar merita să fie prima dezbatere pe care o organizăm! Ce înseamnă să fii astăzi patriot? Nu uitați că întrebarea de la care pleacă demersul nostru este Cine suntem noi? Și grupul nostru încearcă să găsească răspunsul la această întrebare fundamentală și formatoare în orice domeniul ai activa.

Noi credem că opusul naționalismului nu este anti-naționalismul, ci patriotismul. Ultimul, ignorat din pudori prost înțelese, a lăsat un loc nepermis de mare celui dintâi. România nu a reușit să creeze un canal public sau politic decent, de mainstream, acceptabil, prin care nevoi și dorințe firești ale populației, accentuate de crizele regionale și mondiale și, de ce nu, de succesul lui Donald Trump în Statele Unite, să se descarce firesc și lucrător.

Așa, la o primă analiză, patriot este cel care – pentru interesul național, se implică cu trup și suflet în a implementa soluții fezabile bine argumentate și ancorate într-un context real, nu unul închipuit sau teoretic. Orice soluție neancorată în contextul global este utopică și ne duce izolare pe termen scurt și căderea în sfera de influență a altei puteri pe termen mediu și lung. Slava Domnului, noi am ieșit din sfera de influența sovietică.

Cei mai mulți dintre noi am crezut că vom fi independenți și vom adera la diverse organizații ca să luăm beneficiile doar prin semnarea cererii de adeziune. Dar orice organizație are reguli pe care te obligi să le respecți odată ce aderi. Noi cetățenii de rând nu am știut că apartenența la diverse organizații internaționale implică reducerea suveranității. Nu suntem singurii nemulțumiți de asta. Dar dacă ești patriot cauți soluții nu duci poporul și țara în extremă schimbând brusc și complet direcția fără a le spune românilor că asta ne duce înapoi în izolarea în care eram acum 50 de ani.

Ușor-ușor vom calibra atât definiția unor termeni importanți și actuali și care implică multă emoție, cât și modalitățile în care putem face o schimbare care este absolut necesară păstrând totuși echilibrul.

Cum se poate alătura publicul acestui dialog?

Noi vom avea mai multe platforme sau nivele de comunicare și dialog. Conferințe publice, dezbateri, chiar ședințe închise între membrii grupului și experți. La nivel de cetățean, implicarea va fi posibilă prin aplicația pe care o vom pune la dispoziție în termenul cel mai scurt, estimările noastre sunt că aceasta va putea fi disponibilă în circa o lună.

Ce rezultate așteptați de la această platformă pe termen scurt și lung?

Mizez pe faptul că această platformă de dialog le va crea în sfârșit experților și cetățenilor oportunitatea reală de a se implica continuu și a propune soluții la problemele cu care se confruntă. Românii își vor canaliza energia către un obiectiv real constructiv care în timp să ducă la îmbunătățirea aspectelor care îi frământă, și nu către ceva negativ respectiv propagarea urii și a violenței. Am încredere sa se poate face asta! Cu smerenie o spun, că noi la Diplomacy360 am reușit de multe ori să aducem la aceeași masa a dialogului reprezentanți ai altor țări păstrându-ne echidistanța, și atunci am convingerea că vom reuși să o facem și cu românii pentru români.

Unirea românilor, consolidarea responsabilității civice și a solidarității în interiorul societății românești și oprirea fenomenului de scindare a societății este un rezultat important pe care îl țintim. Nu trebuie să așteptăm să ne rezolve altcineva problema internă care se transformă într-o mare vulnerabilitate națională.

Desigur că problemele nu se vor rezolva toate cât ai bate din palme, dar vom propune o viziune națională, una fundamentată pe priorități și aplicabilă cu resursele și oamenii pe care îi avem.

Încurajarea dialogului constructiv și colaborarea între domenii care, deși diverse, împărtășesc un interes comun va duce negreșit la progresul societății românești.