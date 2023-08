Tavi Clonda s-a despărțit cu greu de mașina familiei pe care a vândut-o. Soțul Gabrielei Cristea și-a luat rămas bun de la autoturism în parcarea unui centru comercial, acolo unde a lăsat-o pe mâinile noilor proprietari.

View this post on Instagram A post shared by Tavi Clonda (@taviclonda)

”Gata, a plecat! Drumuri bune le doresc. Uitați-vă, pielea de găină! Le-am dat-o. Zici că sunt copil din ăla. Uite-i acolo, le-am făcut poze, să le trimit. Da, și acum mă duc pe jos până acasă să reflectez.

Mă bucur, sunt lacrimi de bucurie și de nostalgie.

Dar măcar știu că am dat-o exact cum mi-am dorit. Cu energie bună, unor oameni frumoși. Și sper să aibă noroc și să avem cu toții noroc să ne iubim familiile”, a spus Tavi, pe contul său de Instagram.

Încurajări de la fani

Internauții nu s-au sfiit să comenteze după postarea de pe Instagram. ”Și noi am schimbat-o în decembrie. Am plâns și mă gândesc la ea și acum. Mereu mă uit la pozele cu ea, iar cu cea nouă m-am obișnuit foarte greu. Este greu atunci când te desparți de lucruri care au făcut parte din viața noastră/ Da, eu te înțeleg perfect. Și eu mă atașez de lucrurile mele și sufăr când trebuie să le înstrăinez. Asta înseamnă că ești un om sensibil și cu suflet bun. Toate aprecierile mele pentru tine și familia ta/ Cât am plâns și eu după mașinuța mea/ Ce teatru ieftin. Tu plângeai de fericire că ai dat-o și că îți iei alta/ Tavi, fii bărbată/ Important este că și tu simți energia bună”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Momente de panică în Grecia

În iulie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost în vacanță în Grecia alături de fetițele lor. Aceștia au trăit însă momente de panică deoarece multe zone ale Greciei erau afectate de incendii de vegetație. Prezentatoarea TV a împărtășit totul cu prietenii ei din mediul online.

“Au fost multe mesaje primite din partea voastră și foarte mulți dintre voi care îmi spuneau: ‘Sunteți în vacanță acolo și arde Grecia’. Într-adevăr, sunt multe zone, dar și zone în care situația este foarte bună, nu sunt incendii, slavă Domnului.

Din fericire, în locul unde suntem noi totul e sigur. Ieri am intrat pe autostradă, pentru că am fost la o plajă și am văzut mai multe mașini de pompieri care mergeau spre o locație, vă dați seama că ne-a luat un pic inima. Tocmai asta m-a și determinat să fac videoul ăsta, pentru că primesc multe mesaje din partea voastră și parcă atunci m-am trezit un pic la realitate”, a transmis ea pe rețelele de socializare.