În cadrul podcastului, Virginia Ardeleanu a povestit despre procesul de construcție a unui business de succes în medicină dentară. Rețeaua fondată de aceasta are în prezent șase clinici la nivel național. De asemenea, în 2026, rețeaua va ajunge la un număr de 10 clinici, situate în diferite orașe.

Strategie și aplicare

Clinicile Dr. Ardeleanu au în spate o strategie diferită. Mai exact, antreprenoarea nu a setat un public clar către care se adresează. Clinicile sale se află atât în zone premium, cât și în zone cu comunități mai mici. O astfel de strategie nu a mai fost abordată de alte mari rețele, lucru care le aduce unicitate. Potrivit antreprenoarei, în echipa sa există în prezent peste 50 de medici, dintre care 90% locuiesc în București și fac naveta către clinicile rețelei.

„Direcția noastră ca și strategie va fi să deschidem în zonele în care serviciile pe care noi putem să le oferim nu există, precum Oltenița, Slobozia, Călărași, Giurgiu, București. De asemenea, următoarele clinici le vom deschide în Focșani, Brăila, Târgoviște, Slatina. Am făcut o analiză și am văzut unde lipsesc serviciile cu adevărat corecte pe care noi putem să le oferim. Cei mai mulți medici s-au direcționat către orașele universitare, către orașele mari și este un deficit de tratamente corecte predictibile în anumite zone ale țării. De exemplu, în Călărași, înainte să deschidem, fără să facem nici o reclamă, aveam o listă de așteptare de peste 100 de pacienți care sunau la Oltenița să se programeze, dar noi nu aveam nimic în clădire la acel moment. Avem planuri de extindere ca o rețea națională”, a explicat Virginia Ardeleanu.

Concept unic

Clinicile Dr. Ardeleanu au în spate o filozofie foarte frumoasă, care acționează ca un diferențiator. Toate locațiile din țară se află în case vechi, unele dintre ele fiind și clădiri monument istoric, care sunt restaurante și dotate cu tehnologia necesară.

„În vremuri în care clinicile medicale sunt reci și impersonale, Dr. Ardeleanu are un alt concept, pe care mi l-am dorit și care pot să spun că este 100% al meu. Eu iubesc arhitectura veche și iubesc frumosul în general. Majoritatea clinicilor noastre sunt deschise în case emblematice, case monument istoric. Sunt încărcate cu o emoție aparte. Noi, prin tot procesul acesta de reabilitare, le readucem la viață. Din punct de vedere financiar, avem o coloană de real estate, care este separată de serviciile medicale.

Achiziționăm aceste imobile și începe un proces de renovare, care durează de multe ori și este anevoios. Dar satisfacția pe care o am la final, cum arată clinica ca o bijuterie, este un lucru prin care ne diferențiem de concurență. Acum, în clinica din Târgoviște, am descoperit în pereții clădirii niște scrisori care aparținut unui general de război. Era corespondență între un colonel și un general. Este foarte interesant și vreau să expun aceste scrisori în interiorul clinicii. Nu căutăm clădiri deja reabilitate. Vreau să o reabilitez așa cum doresc eu și țelul meu este să o mențin așa cum a fost înainte acum”, spune medicul.

Potrivit datelor, doar investiția pe partea de real estate în clinica din Călărași s-a ridicat la 500.000 de euro. De asemenea, medicul preconizează că investiția tot în acest sector pentru clinica din Brăila va atinge un milion de euro, fiind vorba de o clădire emblematică.

Învățare continuă și oameni

Medicul a explicat că visul său este ca rețeaua de clinici Dr. Ardeleanu să ajungă unul dintre principalii jucători din piața dentară din România.

„Pacientul când vine la medicul stomatolog în zilele noastre vrea să aibă o experiență plăcută încă de la telefon când I se face programare. Toate aceste lucruri se pot face doar dacă ai o echipă în spate. Și eu am fost singură. Până acum doi-trei ani, eram cea care cumpăra materialele, care plătea angajații, care dădea anunț de recrutare, cea care făcea interviuri. În acel moment, nu puteam să ofer experiența pe care pot oferi astăzi. Și totul până la urmă este despre oameni. Ei dau viață viziunii pe care eu o am”, a explicat Virginia.

Experta a explicat că procesul de învățare este continuu, mai exact, merge constant la diverse cursuri de specializare. „Anul acesta m-am apucat de un master la Universitatea din New York. Doar având cunoștințe pot să fiu liderul echipei mele. Nu poți să am cunoștințe mai mici decât medicul cu care eu lucrez. Ca și lider, este important să fiu alături de ei. Mi-am dedicat foarte mult timp și energie să-i formez. Mi-au trecut prin mână foarte mulți medici începători care au stat lângă mine, au învățat. Am ședințe săptămânale cu medicii, îi încurajez să meargă la cursuri și împărtășesc cu ei toate lucrurile noi pe care eu le învăț. Eu am trecut pe acolo, eu am fost un medic i-a tremurat mâna la prima anestezie. Nu m-a învățat nimeni să o fac. Am făcut o singură. Mi-ar fi plăcut să am pe cineva care să mă ghideze și eu vreau să le ofer asta medicilor, dar în primul rând trebuie să văd dorința lor de a progresa”, spune ea.

Viața profesională versus viața de familie

Virginia Ardeleanu este mamă a trei copii și o antreprenoare de succes. Aceasta a explicat că nu există un echilibru între viața profesională și cea de familie. Este vorba doar de un șir de alegeri pe care trebuie să le faci și să ți le asumi. Medicul a venit cu câteva sfaturi pentru tinerele care își doresc o afacere și au în plan să dezvolte și o familie. „Eu sunt fericită cu alegerile pe care le-am făcut pentru că simt că timpul trece foarte repede. Nu puteam să fac carieră, care în medicină durează mulți ani, și să mă trezesc la 40 și ceva de ani că nu am familie. În primul rând, ai nevoie de ajutor și trebuie să spun asta. Eu am ajutor cu copiii. Trebuie să te focusezi pe ceea ce ai și să muncești. Nu există scurtături, asta am învățat-o eu. Trebuie să muncești, trebuie să îți dorești. Eu îmi doresc foarte mult. Eu visez foarte mult. Tata îmi spunea că dacă visezi mult, vei reuși, dacă visezi puțin, nu vei putea”, a spus invitata.