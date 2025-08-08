Există șase tipuri de pomi fructiferi care trebuie neapărat tăiați în această lună, întrucât din septembrie intervențiile pot fi periculoase pentru sănătatea copacilor și pot reduce randamentul în anul următor.

Pentru ca tăierea să fie eficientă și să nu dăuneze copacului, este esențial ca vremea să fie uscată, fără vânt sau ploaie. Soarele trebuie să strălucească, dar să nu fie prea puternic. Procesul de tăiere este o traumă pentru pom, iar dacă rănile lăsate sunt expuse la ploaie, praf, murdărie sau raze solare agresive, riscul de infecții crește considerabil.

Din acest motiv, este absolut necesar ca uneltele să fie dezinfectate, iar rănile să fie tratate cu unguent de grădină care conține fungicid.

Pomii de măr pot fi tăiați în august doar dacă soiul urmează să se coacă în septembrie. Scopul este deschiderea coroanei pentru a permite luminii solare să ajungă la fructe. Se taie cel puțin 40 de centimetri din lăstarii care cresc vertical de la bază. Ceilalți lăstari, cei care formează muguri, trebuie lăsați neatinși.

Principiul la păr este similar cu cel folosit la măr. La baza pomului, trebuie tăiați lăstarii groși, denumiți și „muguri de lup”, care cresc vertical din muguri adormiți. Acești lăstari nu contribuie la producția de fructe și trebuie eliminați pentru a direcționa energia pomului spre ramurile productive.

Și prunul trebuie tăiat în august, însă cu o abordare ușor diferită. În acest caz, lăstarii slabi trebuie doar scurtați, cu 12-15 centimetri. Aceasta permite o dezvoltare mai echilibrată a pomului și previne îndesirea inutilă a coroanei.

Cireșii se taie imediat după recoltare. Intervenția urmărește reducerea și coborârea coroanei, pentru a facilita accesul la fructe în sezoanele următoare. Se elimină lăstarii care se încrucișează sau care îngroașă excesiv coroana.

Spre deosebire de cireșul clasic, în cazul vișinului intervenția este mai delicată. Se ajustează doar ușor înălțimea și forma coroanei, fără a afecta prea mult structura ramurilor. Tăierile drastice trebuie evitate.

Pentru soiuri mixte și hibride de sâmburoase, recomandările variază în funcție de comportamentul de creștere. Totuși, regula generală este să se evite orice tăiere după sfârșitul lunii august, întrucât rănile nu vor avea timp să se cicatrizeze complet până la venirea frigului.