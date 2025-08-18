Interzis pentru românii care au casă la curte. Wisconsin interzice stejarul dinți de fierăstrău (Quercus acutissima), în timp ce multe părți din Florida interzic arborele diavolului (Alstonia macrophylla). Acest site arată care sunt copacii care nu ar trebui plantați în curte, dacă nu vreți să aveți de-a face cu autoritățile.

Arțarul norvegian (Acer platanoides) este un copac frumos și prea exuberant. Este un transplant european acum invaziv în mare parte din nord-est și în părți din nord-vestul Pacificului. Rădăcinile superficiale ale arțarului norvegian împiedică alte plante să prindă rădăcini, iar semințele sale prolifice se deplasează în elice pentru a încolți în orice teren gol. O rudă apropiată este arțarul sicomor (Acer pseudoplatanus), un alt invadator european cu obiceiuri de creștere similare.

Măslinul comun (Olea europaea) este unul dintre cei mai vechi și mai cultivați copaci din lume, cultivat pentru fructele sale oleaginoase. Acești măslini reprezintă o problemă mai mică decât măslinul de toamnă (Elaeagnus umbellata) și măslinul rusesc (Elaeagnus angustifolia), deoarece ambele specii sunt plante dăunătoare, interzise în mare parte din estul Statelor Unite, din Massachusetts până în Illinois.

Măslinii de toamnă sunt originari din Asia de Est, iar măslinii rusești sunt originari din Europa de Est. Ambii pot crește până la 9 metri înălțime și pot supraviețui în soluri sărace și în condiții de secetă, unde alți copaci nu reușesc să crească. Fructele lor sunt ușor răspândite de păsări, ceea ce face ca acești copaci să fie agresivi.

O alternativă recomandată la măslinii invazivi este cornul, un alt gen de copaci mici, asemănători arbustilor. Acesta include cornul mătăsos (Cornus amomum), cornul pagodei (Cornus alternifolia) și cornul florid (Cornus florida). Pot crește între 3 și 7 metri înălțime.

Cine a dat plantei Ailanthus altissima denumirea comună de „Arborele Cerului” probabil nu și-a dat seama ce plantă nocivă avea să devină în Statele Unite, unde este considerată invazivă în peste 30 de state. Poate crește aproape oriunde – inclusiv in crăpături în pavaj – și se răspândește prin fructe, creând colonii dense care elimină speciile native și atrag insecte invazive.

Alternativele native la Arborele Cerului, cu obiceiuri de creștere și aspect similar, includ sumacul neted (Rhus glabra) sau sumacul înaripat (Rhus copallinum). Plantați-le în zone perturbate, pe pante, pentru a preveni eroziunea sau ca gard viu natural pentru intimitate.

Paulownia tomentosa are diverse denumiri regale: Arborele Prințesei, Împărăteasa Regală, Paulownia Regală și Arborele Împărătesă. Nu lăsați numeroasele sale denumiri să vă atragă. Planta este originară din China, numită după o prințesă rusoaică, și poate face ravagii în Statele Unite.

Odată ce atinge înălțimea matură de 15 metri, frunzele sale mari vor umbri alte plante. Își răspândește semințele într-o zonă și, chiar dacă o tăiați, va răsări din rădăcini în altă parte a curții. Este considerată invazivă în Statele Unite, iar o serie de state o interzic.