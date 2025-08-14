Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) trage un semnal de alarmă privind proiectul Ministerului Finanțelor Publice ce introduce o taxă fixă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare sub 150 de euro. Deși măsura este considerată necesară pentru corectarea dezechilibrelor din comerțul online, ARMO avertizează că excepția prevăzută pentru trimiterile vămuite în România ar putea transforma o inițiativă benefică într-o veritabilă portiță fiscală, exploatată masiv de giganții asiatici din e-commerce.

În lipsa unei aplicări uniforme, avertizează asociația, România riscă să proceseze gratuit un flux uriaș de importuri directe, pierzând venituri bugetare și competitivitate economică.

Proiectul stabilește ca taxa să nu se aplice dacă vămuirea coletelor are loc în România. Potrivit ARMO, această prevedere ar încuraja giganții internaționali să redirecționeze masiv livrările prin țara noastră pentru a evita plata taxei, crescând presiunea pe autoritățile vamale fără a genera venituri suplimentare la buget.

„Această excepție riscă să facă din România o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici, nu un centru logistic real. Volumele non-UE vor continua să crească, veniturile bugetare vor continua să scadă, iar economia locală va pierde competitivitate”, a declarat Cristi Movilă, Președintele ARMO.

ARMO subliniază că, în loc să reducă volumul importurilor netaxate, măsura ar putea produce efectul invers, iar capacitatea vamală a României ar fi folosită intens fără venituri suplimentare. Organizația atrage atenția și asupra riscului pe termen lung al dezechilibrelor comerciale, menționând că în alte state membre astfel de portițe au fost exploatate „sistematic” de platformele asiatice, precum Temu sau Shein.

77% dintre firmele românești de retail anticipează scăderi ale vânzărilor în următoarele 12 luni din cauza platformelor internaționale;

75% dintre ele semnalează riscul de faliment pentru micii producători locali;

Peste 10 miliarde lei anual pierduți prin evaziune fiscală structurală (TVA, CAS, CASS).

„Observăm același tipar: reglementări care încearcă să corecteze piața, dar excepțiile create permit și alimentează exact comportamentele vizate. Toate aceste platforme non-UE se vor concentra pe excepții. Vom prezenta autorităților și factorilor decidenți argumente și soluții concrete pentru ca o măsură necesară și mult așteptată să nu devină o cale legală de evitare fiscală, pe seama economiei românești”, a afirmat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO.

Ca soluție, ARMO propune colectarea uniformă a taxei, indiferent de locul vămuiri, prin intermediul companiilor de curierat – considerate a avea cea mai bună vizibilitate asupra fluxului de colete extracomunitare. În procesul de transparență decizională, asociația va solicita eliminarea excepției și aplicarea unui mecanism egal pentru toate coletele, pentru a aduce venituri complete la buget și a proteja economia locală de distorsiunile anticoncurențiale.