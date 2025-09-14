Regulă pentru românii care stau la casă. Cu toate acestea, există o soluție creativă pentru a avea o oază privată în curte. Plantarea liliacului indian de vară (Lagerstroemia indica) este o alternativă bună, care ajută la creșterea nivelului de intimitate și, în același timp, la adăugarea unui strop de culoare.

Aceste plante au un avantaj excelent, datorită florilor strălucitoare și a întreținerii relativ simple. În plus, cresc foarte repede, făcându-le o opțiune utilă pentru a adăuga intimitate curții în cel mai scurt timp, potrivit The Hunker.

Dacă vreți o pată de culoare în curte, nu trebuie să căutați mai departe decât liliacul indian. De exemplu, dacă sunteți în căutarea unor flori roz, puteți alege soiul „Splash of Pink” sau puteți alege soiul „Miami” dacă preferați o nuanță mai strălucitoare. Sau de ce să nu adăugați o nuanță albă, cu soiul „Pixie White”.

Liliacul indian este unul dintre cei mai buni arbuști, așa că este foarte important să știți cum să-l plantați și să-l îngrijiți, pentru a vă asigura că va prospera în curtea casei.

Acești arbori sunt unii dintre cei mai buni copaci ornamentali, chiar și pentru curțile mici, deoarece cresc până la 7 metri înălțime. Pot adăuga intimitate fără a vă ocupa întregul spațiu. Plantarea acestui copac la marginea grădinii este o modalitate excelentă pentru intimitate, deoarece florile vor oferi un ecran atractiv.

Verificați zona înainte de a planta liliacul indian pentru a vă asigura că este bine ventilat și are mult soare. Astfel se va reduce riscul de îmbolnăvire și va permite copacului să înflorească.

O infecție la care liliacul indian poate fi predispus este mucegaiul praf. Acest mucegai alb prosperă în principal pe copacii care cresc in locuri umbroase și umede.

Prin urmare, cel mai bine este să plantați acești copaci în zone însorite și în sol care are o cantitate bună de drenaj. În plus, puteți opta pentru una dintre variantele crescute pentru a fi rezistente la această boală, cum ar fi „Apalachee” sau „Fantasy” (Lagerstroemia fauriei), care este un tip de liliac.

De asemenea, ar trebui să evitați să folosiți mult îngrășământ, deoarece îl va face să aibă mai multe frunze decât flori și să-i scadă atractivitatea.