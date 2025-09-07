Cu toate aceste beneficii, există puține motive pentru care să nu plantați copaci, cu excepția cazului în care curtea este foarte umbrită. La urma urmei, toate plantele au nevoie de lumina soarelui pentru a crește. Din fericire, există mulți copaci care iubesc umbra și se dezvoltă bine într-un mediu umbrit.

Aceștia sunt copaci care cresc de obicei la marginea pădurilor, în medii care primesc aproximativ trei până la patru ore de lumină solară. Această fereastră mai mică de lumină solară înseamnă că aceste tipuri de copaci se vor dezvolta bine într-o curte cu umbră. Multe specii se vor dezvolta foarte bine, inclusiv specia Arborvitae (excelentă pentru intimitate) sau magnolia mică (cu flori superbe), potrivit Hunker.

Probabil ați văzut acest copac înalt la marginile caselor, deoarece este o soluție perfectă și creativă pentru o oază în curte. Verdeața sa densă și bogată blochează privirile curioșilor și ajută la închiderea curților deschise. Crește cel mai bine în plin soare, dar experții spun că umbra parțială este foarte potrivită. Rețineți că această plantă este puțin pretențioasă și nu agreează climatul uscat, frigul sau vântul.

Dacă curtea este in umbră, alegeți serviflora. Spre deosebire de alți copaci de pe această listă, Serviflora se dezvoltă bine în umbră completă. Cresc până la 6 metri și înfloresc superb primăvara. Florile durează puțin timp, dar nu vă faceți griji, Serviflora compensează acest lucru oferind și fructe comestibile. Păsări precum sticletele aurii și gaițele albastre sunt fane ale fructelor de afin, așa că, dacă vă place aroma de afine, relaxați-vă și bucurați-vă de păsările care se opresc în curte pentru o gustare dulce.

Este o specie de copac perfect pentru o curte umbrită, deoarece preferă mai puțină lumină solară. Caracteristicile sale atractive rezistă tot anul, cu un frunziș verde strălucitor, flori și fructe de pădure roșii uimitoare. Deși este o specie rezistentă, este sensibil la schimbări mari de temperatură, așa că e bine să îl protejați cu câțiva centimetri de mulci.

Fiind un copac sensibil la căldură, Carolina Silverbell este o alegere excelentă pentru o curte parțial umbrită. Este mai mic ca dimensiune (6 până la 12 metri), așa că va funcționa ca o parte coerentă a peisajului.

Printre caracteristicile atractive ale acestui copac se numără flori unice, albe ca zăpada, care cad de pe ramuri, precum și scoarța care se decojește și fructele galbene. Carolina Silverbell iese în evidență prin florile sale în timp ce înflorește.

Această specie rară, cu formă densă și compactă, este perfectă pentru spațiile mici. Se dezvoltă bine în umbră parțială și se mândrește cu un frunziș atractiv. Florile de vară sunt minunate și vor adăuga un parfum dulce curții. În ghiveci poate fi plantat pe tot parcursul anului.

Un avertisment important este că această plantă conține unele elemente toxice pentru oameni și animale, așa că fiți atenți cu animalele de companie și copiii. In anumite state este considerat o plantă invazivă, așa că este important să verificați înainte de plantare.

Arțarul japonez crește până la aproximativ 7,5 metri, o înălțime confortabilă pentru orice curte. O caracteristică definitorie a acestui copac sunt frunzele sale subțiri, asemănătoare degetelor, care capătă culori uimitoare toamna. Atributele sale delicate și aspectul stratificat vor adăuga contraste texturale delicate curții. În ciuda caracteristicilor delicate, este un copac rezistent, care necesită puțină întreținere. Plantați arțarul japonez în umbră parțială, deoarece se poate usca în prea mult soare și în sol foarte umed.

Deși este adesea cultivată ca arbust, poate fi cultivată ca un copac scund, cu un singur trunchi. Se spune că florile rezistă la soare de trei până la patru săptămâni, dar la umbră parțială, vă puteți aștepta la flori colorate timp de șase săptămâni. Vă puteți bucura de flori care se estompează în nuanțe de violet, până la sfârșitul lunii septembrie. Cu o culoare atât de intensă, hortensia este perfectă pentru curte.