Schimbarea orei în fiecare an, primăvara și toamna, provoacă dezbateri aprinse despre „schimbarea ceasurilor” și trecerea națiunii la o oră permanentă, pe tot parcursul anului, scrie newsnationnow.com.

Există argumente pentru ambele variante. Avantajul sau dezavantajul oricăreia dintre ele poate varia, în funcție de zonă și de stat.

Arizona, de exemplu, este unul dintre cele două state americane care respectă ora standard pe tot parcursul anului, o opțiune oferită de Congres.

Prin faptul că nu se dă ceasul cu cu o oră înainte primăvara, cea mai mare parte a statului (Națiunea Navajo nu respectă ora standard permanentă) beneficiază de un apus de soare mai devreme.

În Phoenix, unde temperaturile au fost între 40 și 43 de grade Celsius în această lună, soarele a apus cu mult înainte de ora 19:30, ora locală. Între timp, în Las Vegas, unde temperaturile au fost aproximativ aceleași, soarele a apus mai aproape de ora 20:00, ora locală.

Cu apusuri mai devreme în Arizona, locuitorii își pot face treburile în diminețile răcoroase, spre deosebire de după-amiezile și serile mai calde.

În statele care au ierni mai reci decât Arizona și Nevada, ora suplimentară de soare în timpul verii, poate fi binevenită.

În Wisconsin, de exemplu, soarele ar apune cu mult înainte de ora 20:00 – și uneori înainte de ora 19:00 – dacă statul ar respecta ora standard pe tot parcursul anului, așa cum se întâmplă în Arizona.

Un stat precum Wisconsin s-ar putea să nu fie un adept al orei de vară pe tot parcursul anului. Ora de vară permanentă ar însemna răsărituri și apusuri mai târzii.

Începând cu 25 iulie 2022, Departamentul de Transport al SUA a anunțat că numai Hawaii și anumite părți din Arizona nu participă la ora de vară. Navajo este singura excepție din Arizona.

Nu participă nici teritoriile Samoa Americană, Guam, Insulele Mariane de Nord, Puerto Rico și Insulele Virgine. Aceste state nu sau ceasul înapoi pentru că nu au trecut la ora de vară.

Scopul orei de vară este de a asigura mai multe ore într-o zi din mai multe motive. În primul rând, pentru a economisi energie. Au fost aduse argumente conform cărora mai multe ore de lumină în timpul zilei aduc beneficii siguranței și sănătății publice.

Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în SUA în 1918, în timpul Primului Război Mondial și era cunoscută drept „ora războiului”. A fost abandonată după Marea Conflagrație, deoarece s-a considerat că nu trebuie continuat.

A început în SUA odată cu Uniform Time Act din 1966. A început în ultima duminică a lunii aprilie și s-a încheiat în ultima duminică a lunii octombrie.

În 2005, s-a modificat și a început în a doua duminică a lunii martie și prima duminică a lunii noiembrie, așa cum este astăzi.

Un studiu al Departamentului de Energie a constatat că cele patru săptămâni suplimentare ale schimbării orei de vară au economisit în SUA aproximativ 0,5% din energia electrică totală. Așa s-au făcut economii la energie de 1,3 miliarde de kilowați-oră anual.