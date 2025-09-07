O curte federală de apel din St. Louis a decis vineri anularea unei reguli adoptate în timpul administrației Biden, care modifica modul de calcul al echivalenței petroliere pentru vehiculele electrice (EV). Hotărârea Curții de Apel a celui de-al 8-lea Circuit oferă o victorie celor 13 procurori generali republicani care au atacat reglementarea, susținând că aceasta supraevalua eficiența energetică a EV-urilor și permitea ocolirea standardelor de emisii impuse producătorilor auto, transmite Reuters.

Instanța a stabilit că Departamentul Energiei a acționat dincolo de autoritatea sa legală atunci când a planificat eliminarea treptată, între 2027 și 2030, a așa-numitului „factor al conținutului de combustibil” – un coeficient folosit în calcularea consumului de combustibil al vehiculelor electrice, care, potrivit criticilor, umflă artificial valorile privind economia de combustibil.

Judecătorul Duane Benton a subliniat că instituția nu a permis publicului să comenteze asupra tuturor opțiunilor luate în considerare, lipsindu-l astfel de ocazia unei „critici informate”. Acest „factor” este important în contextul standardelor CAFE (Corporate Average Fuel Economy), care stabilesc media eficienței consumului pentru flotele auto ale producătorilor, reglementate de Departamentul Transporturilor.

çDepartamentul Energiei a susținut că păstrarea acestui coeficient ar fi oferit un impuls suplimentar dezvoltării și adoptării vehiculelor electrice. Deși varianta finală a regulii a fost mai blândă decât forma inițială, contestatarii au rămas fermi în opoziție.

Statele conduse de Iowa și sprijinite de organizația American Free Enterprise Chamber of Commerce au argumentat că supraestimarea performanțelor EV-urilor a permis producția de vehicule convenționale mai ineficiente, care, deși respectau formal standardele CAFE, contribuiau la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, s-au exprimat îngrijorări privind impactul asupra infrastructurii rutiere, întrucât mașinile electrice sunt, în general, mai grele și generează o uzură mai mare asupra drumurilor, ceea ce implică costuri sporite de întreținere.

Printre statele care au contestat oficial reglementarea se numără Arkansas, Florida, Idaho, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Texas și Utah. Audierile s-au desfășurat cu doar câteva zile înainte ca președintele republican Donald Trump să înceapă cel de-al doilea mandat.