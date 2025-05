Reguli noi pentru vehiculele electrice! Decizia a fost luată pe fondul preocupărilor tot mai mari cu privire la fezabilitatea regulilor privind emisiile zero, reguli introduse de California.

Vermont este unul dintre cele 11 state, alături de New York, Maryland și Massachusetts, care au adoptat încă de-acum 3 ani reguli pentru vehicule cu emisii zero, cu scopul de a pune capăt vânzării vehiculelor pe benzină până în 2035. Regulile Californiei impun ca 35% din vehiculele ușoare din 2026 să fie modele cu zero emisii, scrie New York Post.

”Este clar că nu avem suficientă infrastructură de încărcare și progrese tehnologice suficiente pentru a îndeplini obiectivele actuale. Aceste obiective nu sunt realiste”, a declarat Scott.

Decizia Camera Reprezentanților privind vehiculele electrice

Camera Reprezentanților a votat în luna mai anularea planului de referință EV 2035 al Californiei, cât și planurile de a solicita un număr tot mai mare de camioane grele cu emisii zero, planuri aprobate de fostul președinte Joe Biden.

Principalii producători de automobile au spus că regulile, care prevăd ca cel puțin 80% din vehicule să fie electrice până în 2035 și nu mai mult de 20% hibrid plug-in, sunt imposibil de realizat și au făcut lobby intens împotriva lor.

Alliance for Automotive Inovation, care reprezintă General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai și alți mari producători de automobile a avertizat că toate companiile auto ar putea fi forțate să reducă substanțial numărul total de vehicule pentru a crește procentul vânzărilor de vehicule electrice.

Administrația Trump a criticat subvențiile și stimulentele, cum ar fi reducerile de taxe federale, care încurajează vânzările și producția internă de vehicule electrice, numindu-le ”distorsiuni” ale pieței.

Deciziile executive ale lui Trump nu afectează disponibilitatea creditelor fiscale pentru vehicule electrice; pentru a le schimba va fi nevoie de o lege a Congresului.

Dar atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul sunt controlate de republicani, dornici să găsească modalități de a economisi bani pentru a echilibra celelalte tipuri de reduceri de taxe, pe care le-a promis Trump. Eliminarea stimulentelor pentru vehicule electrice ar putea sprijini această cauză.

Majoritatea fondurilor federale pentru proiecte de energie curată sunt direcționate în districtele care votează republicani. Aceste fonduri au contribuit la încurajarea investițiilor private de sute de miliarde de dolari care se revarsă în producția de vehicule electrice.

Vehiculele electrice reprezintă aproximativ 10% din vânzările din SUA

Deciziile administrației Trump privind vehiculele electrice vizează și alegerea consumatorului. Iar industria auto a salutat perspectiva relaxării reglementărilor.

„Există o vorbă în afacerile auto: nu poți trece înaintea clientului”, a declarat John Bozzella, președintele grupului comercial care reprezintă producătorii auto, la o zi după anunțul lui Trump.

În prezent, vehiculele electrice reprezintă aproximativ 10% din vânzările din SUA. Și potrivit Elizabeth Krear de la JD Power, procentul de cumpărători de vehicule noi care spun că sunt „foarte interesați” să cumpere un vehicul electric a atins recent un maxim al ultimilor doi ani, de 29%.