Obligatoriu pentru cei care stau la casă. Există un moment potrivit pentru supraînsămânțarea gazonului. Dacă o faci corect, semințele vor avea suficient timp să germineze, iar puieții tineri vor avea suficient timp să se fixeze, înainte ca vremea rea să le pună la încercare viabilitatea.

În acest articol din The Spruce, vei afla de ce ar trebui să supraînsămânțezi un gazon cu ierburi de sezon rece la sfârșitul verii și cum să faci treaba corect.

Cel mai bun moment pentru supraînsămânțarea gazonului este la sfârșitul verii (cu condiția să nu ai un val de căldură), deoarece vremea, în general, nu este la fel de caldă ca in toiul verii, In plus, iarba nouă va avea suficient timp să crească înainte de a se răci. Alegerea momentului potrivit pentru supraînsămânțare în a doua jumătate a anului necesită un act de echilibrare:

Pe de o parte, trebuie să așteptați pentru a evita supraînsămânțarea în condiții de căldură extremă.

Pe de altă parte, dacă așteptați prea mult, iarba s-ar putea să nu aibă timp să se stabilească înainte de venirea vremii reci.

Chiar dacă puteți supraînsămânța în timpul unei perioade blânde de vreme la sfârșitul verii, trebuie să mențineți gazonul udat corespunzător pentru ca răsadurile de iarbă să se dezvolte.

Puteți evita anumite probleme ale gazonului. De exemplu, buruienile vor exploata porțiunile goale din gazon care apar în timpul unei veri fierbinți și uscate. Buruienile au mai multe probleme în a se fixa într-un gazon des și luxuriant.

Dacă se dezvoltă pe o porțiune goală, semănați cu semințe de iarbă, înainte ca buruienile să o poată exploata. Și mai bine, supraînsămânțați gazonul în fiecare an, astfel încât zonele cu iarbă rărită să nu se transforme în zone goale.

Presupunând că gazonul este sănătos, supraînsămânțarea este ușoară. Iată cum se face:

Alegeți tipul potrivit de semințe de iarbă.

Tundeți gazonul mai scurt (3,8 – 5 cm înălțime) decât de obicei.

Dacă ai supraînsămânțat zone goale, păsările vor putea vedea ușor semințele. Pentru a le împiedica să le mănânce, așează un strat subțire de paie.

Menține solul uniform umed până când răsadurile de iarbă se stabilesc.

Evită să mergi pe gazon, până când răsadurile se stabilesc.

La cinci săptămâni după germinare, aplică un îngrășământ cu azot cu eliberare rapidă.

Pe măsură ce treceți de la vară la toamnă, îngrijirea gazonului se va schimba în anumite privințe (cum ar fi nevoia de a grebla frunzele de pe gazon). Dar va exista o anumită continuitate și în alte privințe:

Continuați să udați gazonul: Iarba udată corespunzător în toamnă o va ajuta să treacă peste iarnă într-o formă mai bună.

Continuați să hrăniți gazonul: Aplicați un îngrășământ de iarnă imediat după ce iarba nu mai crește activ în toamnă, cât timp este încă verde.

Continuați să tundeți gazonul: Tundeți gazonul pe tot parcursul toamnei până când nu mai crește activ.