Regulile de delimitare a proprietăților din Regatul Unit înseamnă că un gard s ar putea transforma într-un coșmar legal in anumite situații. Indiferent dacă modernizezi casa sau o construiești de la zero, reglementările sunt clare, iar consiliile locale nu se tem să ia măsuri drastice.

Noile reguli, conform Ordinului de Planificare Urbană și Rurală (Dezvoltare Generală Permisă) din 2015, stabilesc ce pot construi proprietarii de case fără a avea nevoie de autorizație de construire completă, scrie The Sun.

Gurpreet Chhokar, expert juridic, a declarat: „Dacă te gândești să montezi un gard nou în grădină în această vară, există câteva lucruri importante de reținut pentru a te asigura că nu încalci nicio lege și nu primești o amendă.”

Iată ce spune legea instalarea unui gard în Marea Britanie.

Pentru un gard pentru grădina din spate, oamenii au voie să instaleze un gard cu o înălțime de până la doi metri (adică aproximativ 1,90 m) fără a fi nevoie de autorizație de construire. Dacă nu există autorizație de construire, atunci gardul nu poate fi mai înalt de doi metri de sol. Dacă instalați un gard mai înalt, chiar și cu un spalier decorativ, va trebui să obțineți mai întâi aprobarea.

Încălcarea regulilor de urbanism poate duce la o notificare și, în unele cazuri, la amenzi.

Gurpreet a adăugat: „Vor exista unele cazuri în care este necesară o autorizație de construire dacă gardul are o înălțime mai mare de un metru – cum ar fi dacă se învecinează cu o autostradă sau cu aleea unei autostrăzi. Dacă nu sunteți sigur, merită să contactați autoritatea locală de planificare (care este de obicei consiliul local).

Dacă gardul provoacă probleme, cum ar fi inundații sau o canalizare blocată, se pot amenzi de până la 5.000 de lire sterline sau 20.000 de lire sterline.

Litigiile dintre vecini sunt cele mai frecvente cazuri privind proprietatea, în Marea Britanie, și adesea au ca motiv stabilirea granițelor unui gard.

Înainte de a construi un gard, măsurați cu atenție și discutați lucrurile cu vecinul. Câteva fotografii și obținerea unui acord v-ar putea scuti de o bătaie de cap juridică.

Când vine vorba de înlocuirea unui gard, există o regulă generală: partea stângă a grădinii (așa cum se vede de pe stradă) este de obicei responsabilitatea voastră. Dacă există o literă „T” pe linia de delimitare, depinde de voi. Un „H” înseamnă că este un gard comun, deci ambele părți sunt responsabile.

Dacă lucrurile nu sunt clare, împreună cu vecinul puteți întocmi un acord de delimitare pentru a-l oficializa. Acesta ar trebui să includă numele, adresa și o descriere clară a limitei convenite.