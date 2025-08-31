Buruienile din curte pot fi dificil de îndepărtat, având în vedere că cresc sub și între pavele, conform The Hunker.

Deși există multe erbicide pentru gazon în magazine, utilizarea substanțelor chimice dure în grădină nu este cea mai bună alegere din cauza componentelor dăunătoare, cum ar fi glifosatul. Acesta poate afecta copiii, animalele de companie și chiar fauna locală.

Știați că, pentru a scăpa de aceste plante enervante într-un mod mai sigur, nu trebuie să căutați decât in dulapul cu băuturi alcoolice?

Programul de agricultură al Universității de Stat din Colorado Pueblo recomandă, printre altele, o soluție pe bază de vodcă, despre care spune că este o modalitate ușoară, netoxică, de a ucide buruienile încăpățânate.

Nu trebuie decât să amestecați 30 ml de vodcă cu 500 ml de apă, apoi adăugați 2 picături de detergent de vase. Apoi puteți turna amestecul într-o sticlă cu pulverizator și să îl pulverizați direct pe buruienile care au crescut între pavele.

Rețineți că soluția poate afecta orice plantă pe care o atinge, nu doar buruienile, așa că pentru zonele mai dense ale grădinii, cum ar fi peluzele sau rondurile de flori, e indicat să controlați mai întâi buruienile.

Soluția de vodcă funcționează prin îndepărtarea stratului exterior ceros al plantei, care o ajută să rețină umiditatea, forțând-o să se usuce la căldura soarelui și, în cele din urmă, să se ofilească.

Amestecul nu funcționează în zone umbroase sau în zilele înnorate, deoarece se bazează pe soare pentru a usca buruienile.

În plus, pe măsură ce lichidul este pulverizat pe exteriorul plantei, o ploaie care apare pe neașteptat îl va spăla rapid și va trebui adăugată mai multă soluție pentru a fi eficientă.

Acest amestec funcționează cel mai bine la plantele cu frunze late, cum ar fi păpădiile și trifoiul, deoarece au o suprafață mai mare, așa că este posibil să fie nevoie să faceți câteva încercări pentru a vedea care buruieni sunt mai afectate de soluție.

Pentru a preveni apariția buruienilor între pavele, pe viitor, puteți lua în considerare și câteva metode preventive, cum ar fi utilizarea mulciului pentru controlul buruienilor.