Regulă pentru cei care stau la casă. O problemă comună care afectează pavelele din când în când o reprezintă buruienile, care se strecoară în crăpături. Așadar, ce se poate face pentru a le împiedica să invadeze pavelele? O opțiune relativ nouă și eficientă este nisipul polimeric, instalat între pavele, conform The Hunker.

O tehnică obișnuită este umplerea golurilor dintre pavele, cu nisip. Aceasta asigură drenaj, permite expansiunea și contracția sezonieră a întregii instalații de pavaj și arată foarte bine. Dar chiar și nisipul special se va elimina din crăpături și va permite buruienilor să încolțească.

Nisipul polimeric, așa cum sugerează și numele, este un amestec special de nisip cu ingrediente – inclusiv polimeri – care rezolvă multe dintre problemele care apar la nisipul tradițional.

Se întărește atunci când se udă. Chiar și în forma întărită, rămâne suficient de plastic pentru a permite expansiunea și contracția, fiind suficient de solid pentru a nu oferi buruienilor un loc unde să încolțească. Este durabil, cu o durată de viață efectivă de 5 până la 15 ani și este disponibil în mai multe culori.

Chiar dacă intenționați să utilizați nisip polimeric pe terasă sau pe alee, pavelele trebuie pregătite corespunzător amplasamentului. Va trebui să săpați la adâncimea corespunzătoare atunci când instalați pavelele, să nivelați zona și să proiectați terasa sau aleea ținând cont de drenaj.

Apoi, așezați un strat de pietriș urmat de un alt strat de nisip. Atât pietrișul, cât și nisipul sunt potrivite pentru așezarea pavelelor. Această pregătire oferă un strat neted, care va permite alinierea uniformă a suprafeței pavelelor și adaugă propriile caracteristici de prevenire a buruienilor.

După ce pavajele au fost instalate pe suprafața pregătită, e timpul să scoateți nisipul polimeric. Folosiți o mătură pentru a împrăștia nisipul în spațiile dintre pavele.

Umpleți spațiile până la aproximativ 3 mm sub suprafața pavelelor. Puneți grămezi mici de nisip în jurul suprafeței pentru a facilita acest lucru.

Când este distribuit uniform, tasați partea superioară a pavelelor pentru a ajuta nisipul să se fixeze. Curățați nisipul care a mai rămas pe pavele – o suflantă de frunze la o temperatură blândă va funcționa bine. Următorul pas este să umeziți suprafața, urmând instrucțiunile de pe punga de nisip polimeric.

Nu încercați să împrăștiați nisipul dacă plouă sau dacă pavelele sunt ude! Se va întări înainte de a le putea instala corect. În al doilea rând, asigurați-vă că nisipul a fost curățat de pe suprafața fiecărui pavaj. Dacă rămâne, se va întări și, eventual, va decolora pavelele.