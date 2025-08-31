Duminică, președintele Nicușor Dan a afirmat că va discuta despre numirea noilor șefi ai serviciilor de informații abia atunci când va ajunge la un acord cu reprezentanții majorității parlamentare, menționând că, până în acel moment, subiectul rămâne la nivel de speculații.

”În momentul în are va exista o înţelegere între mine şi reprezentanţii majorităţii din Parlament, o să avem o discuţie. Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan, referindu-se la numirea şefilor de servicii.

Întrebat despre analiza referitoare la numirea noilor șefi ai serviciilor, Nicușor Dan a declarat că va înainta o propunere oficială doar în momentul în care va beneficia de sprijinul Parlamentului.

Nicușor Dan a subliniat că nu va înainta propuneri oficiale pentru conducerea serviciilor de informații până când nu va exista o înțelegere clară cu majoritatea parlamentară, precizând că stabilitatea este prioritară și că nu dorește să ajungă în situația ca Parlamentul să respingă propunerile președintelui. El a adăugat că, până la acel moment, nu va oferi detalii despre discuțiile purtate în culise.

”Până la momentul la care va exista o înţelegere… Cred că stabilitatea e importantă în momentul ăsta. Nu cred că suntem în situaţia ca preşedintele trimite, Parlamentul refuză. În momentul în care o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Până în momentul acela de la mine nu o să aveţi informaţii despre ce am discutat în culise”, a declarat Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a explicat că pentru desemnarea conducerii serviciilor de informații există o procedură clară, conform căreia președintele României face propunerile, iar Parlamentul are rolul de a le valida.

În opinia sa, dialogul dintre președinte și partidele politice parlamentare este esențial pentru a se crea o majoritate care să permită ca o propunere avansată să aibă șanse reale de a fi aprobată. Premierul a adăugat că este convins că, în perioada următoare, vor avea loc discuțiile necesare pentru ca serviciile de informații să beneficieze de o conducere stabilă.

În ceea ce privește persoanele care urmează să ocupe funcții importante în statul român, premierul a accentuat că acestea trebuie să dea dovadă de loialitate față de țară și să se raporteze permanent la interesele strategice ale României. Din perspectiva sa, este de așteptat ca pentru propunerile de la SIE și SRI să fie identificată o soluție echilibrată, care să servească stabilității instituționale.