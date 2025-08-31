Virgil Popescu a afirmat că prețurile la energie nu au crescut din cauza liberalizării don 2020, ci din cauza OUG 114/2018, a invaziei Rusiei în Ucraina și a eliminării schemelor de protecție în iulie 2025.

„În ultima vreme, am tot auzit că liberalizarea din 2020 ar fi cauza principală pentru creșterea prețurilor la energie. 𝐅𝐚𝐥𝐬 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭 𝐫𝐮𝐩𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞. Prețurile la energie nu au crescut din cauza liberalizării, ci din cauze externe și politice. OUG 114 dată de PSD în 2018 a distorsionat piața și a urcat prețurile, iar invazia Rusiei în Ucraina a generat cel mai dur șoc energetic, România fiind direct expusă”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit fostului ministru al Energiei, eliminarea OUG 114 a dus la scăderi clare, iar România a aplicat plafonări și compensări unice în Europa pentru a face față crizei energetice cauzate de război.

Europarlamentarul a explicat că scumpirile din energie nu au fost cauzate de liberalizare, ci de intervențiile Guvernului PSD prin OUG 114/2018, care plafonase artificial prețurile și distorsiona piața. După abrogarea ordonanței în ianuarie 2020 și aplicarea liberalizării corecte, prețurile au scăzut semnificativ.

El a precizat că adevărata criză energetică a început abia în 2021, când Rusia a redus livrările de gaz, iar prețurile din România au rămas comparabile sau mai mici decât în alte state europene.

„Iată cum arată adevărul cu cifre și fapte: 2018 – Guvernul PSD și celebra OUG 114: Guvernul Dragnea-PSD decide inițial liberalizarea pieței, apoi vine cu OUG 114, care plafonează artificial prețurile și distorsionează piața. Prețul energiei pe piața spot crește de la 60,63 €/MWh (nov 2018) la 74,88 €/MWh (ian 2019). Liberalizarea nu era încă aplicată. Creșterile au fost cauzate de intervenții brutale în piață. 𝐕𝐞𝐳𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥 𝟏 𝐬̦𝐢 𝟐. Ianuarie 2020 – Liberalizarea aplicată corect, cu rezultate clare: OUG 114 este abrogată și începe liberalizarea. Efect imediat: prețurile scad – Ianuarie 2020: 52,82 €/MWh, Februarie 2020: 40,52 €/MWh. 𝐕𝐞𝐳𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥 𝟑 𝐬̦𝐢 𝟒.

Deci NU liberalizarea a scumpit energia, ci dimpotrivă. 2021–2022 – Criza reală începe în afara granițelor: De la mijlocul lui 2021, Rusia reduce livrările de gaz, manipulând piața europeană de energie. Prețul mediu în 2021 în România: 111,43 €/MWh, la același nivel cu Spania, Belgia, Austria, Portugalia și mai ieftin decât Italia, Grecia, Ungaria. A fost o criză europeană”, a explicat el.



Virgil Popescu a mai precizat că în calitate de Ministru al Energiei, a introdus, în noiembrie 2021, o schemă de compensare și plafonare cu tarif de referință de 0,68 lei/kWh, care a protejat aproximativ 90% dintre români.

El a explicat că în 2025, Guvernul a eliminat schema de protecție de la 1 iulie, ceea ce a dus la creșterea prețului pe piața spot de la 86,11 €/MWh în iunie la 103,53 €/MWh în iulie, iar Hidroelectrica și-a majorat tariful de la 280 la peste 450 lei/MWh.

„Ce am făcut în fața crizei: Ca ministru al Energiei, am introdus o schemă de compensare și plafonare, în noiembrie 2021, cu un tarif de referință de 0,68 lei/kWh. 90% dintre români au fost protejați: 47% au plătit sub 37 lei/lună și 34% au plătit în jur de 124 lei/lună. 2025 – Ce s-a întâmplat cu adevărat: În iulie 2025, guvernul a eliminat schema de protecție cu începere de la 1 iulie 2025.

Prețul pe piața spot a crescut de la 86,11 €/MWh (iunie) la 103,53 €/MWh (iulie). 𝐕𝐞𝐳𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥 𝟓 𝐬̦𝐢 𝟔.

Hidroelectrica a crescut tariful de la 280 lei la peste 450 lei/MWh”, a explicat acesta.

Fostul ministru al Energiei a explicat că explozia prețurilor nu a fost cauzată de liberalizarea din 2020 sau de conflicte globale, ci de lipsa măsurilor de protecție și a pregătirii adecvate, lăsând piața să funcționeze fără plase de siguranță.

„Această explozie a prețurilor NU a fost cauzată de liberalizarea din 2020. Prețurile NU au crescut nici pentru că ar fi apărut un nou conflict sau o criză globală, ci pentru că piața a fost lăsată de fostul guvern să funcționeze fără plase de siguranță, fără pregătire, fără măsuri de tranziție”, a subliniat el.

Virgil Popescu a afirmat că liberalizarea pieței nu este, în sine, un lucru rău. Potrivit lui, aceasta aduce competiție, prețuri corecte, investiții și inovație, dar funcționează eficient doar dacă statul acționează ca arbitru și supraveghetor, cu transparență și grijă față de consumatorii vulnerabili, și că liberalizarea corect implementată nu duce la scumpirea energiei.