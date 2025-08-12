Virgil Popescu a afirmat că gazele din perimetrul Neptun Deep, situat în Marea Neagră, sunt cruciale pentru viitorul energetic al Uniunii Europene. El a subliniat că România este pregătită să joace un rol central în planul Comisiei Europene de a elimina complet dependența de gazul rusesc.

Liberalul a mai precizat că în calitate de ministru al Energiei, a demarat proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră și că volumul semnificativ al resurselor va permite României nu doar să acopere consumul intern, ci și să devină un exportator important pentru țările UE.

Potrivit lui Popescu, ”faptul că România este inclusă în strategiile europene confirmă rolul nostru de viitor hub energetic regional”.

El a spus că, în calitate de europarlamentar, a susținut și intenționează să continue să susțină creșterea influenței României în sectorul energetic european.

Virgil Popescu a mai menționat că țara dispune de resurse, o poziție strategică și oportunități care îi permit să atingă obiectivele de independență și securitate energetică, consolidându-și astfel statutul de exportator.

Fostul ministru al Energiei a precizat că Neptun Deep reprezintă cel mai mare zăcământ greenfield de gaze din Uniunea Europeană, cu rezerve recuperabile estimate la 100 de miliarde de metri cubi.

La începutul exploatării, programată pentru 2027, Romgaz și Petrom vor produce anual 8 miliarde de metri cubi, ceea ce va transforma România din importator de gaze naturale în exportator, a mai menționat europarlamentarul.

În altă ordine de idei, amintim că în luna iulie, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a acordat autorizația pentru construcția conductelor necesare exploatării gazelor din perimetrul Neptun Deep, un proiect strategic de importanță națională.

Neptun Deep a intrat într-o nouă fază de dezvoltare, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a emis autorizația de înființare pentru infrastructura necesară transportului gazelor naturale. Acest proiect este considerat cea mai importantă oportunitate energetică a României din ultimele decenii și are potențialul de a transforma regiunea într-un nod energetic major pentru Europa Centrală și de Sud-Est.

ANRE a dat avizul pentru construirea conductelor care vor conecta perimetrul offshore de țărm, aprobând marți autorizația de înființare a acestui segment vital pentru producția și distribuția gazelor naturale.