Hidroelectrica, companie listată la Bursa de Valori București, a trimis notificări către clienți cu privire la un document-cheie. Convenția de consum stă la baza calculării facturilor și trebuie să reflecte corect consumul lunar de energie. Furnizorul de stat subliniază că această actualizare este obligatorie în cazul în care datele existente nu mai corespund realității.

În ultima perioadă, Hidroelectrica a fost în centrul atenției, fiind aleasă de tot mai mulți români pentru tarifele sale scăzute. Liberalizarea pieței de energie a adus concurență crescută, dar compania s-a menținut lider datorită prețurilor atractive. Tocmai de aceea, corectitudinea informațiilor din convenția de consum este vitală pentru clienți.

„Vă rugăm să luați în considerare că această convenție de consum transmisă de distribuitor este calculată pe baza istoricului dumneavoastră, în scopul adaptării la consumul real realizat. Dacă valorile din convenția de consum nu reflectă consumul dumneavoastră real, aveți posibilitatea de a solicita actualizarea valorilor lunare, chiar acum, apăsând click pe Actualizare Convenție Consum”, se arată în informarea companiei.

Documentul respectiv reprezintă o estimare lunară a consumului și este folosit în lipsa citirilor directe ale contorului. Tocmai din acest motiv, Hidroelectrica insistă ca fiecare client să verifice cifrele declarate, pentru a evita erori de facturare.

Pentru clienții casnici și noncasnici, convenția de consum rămâne baza facturării în anumite situații. Este utilizată mai ales când indexul autocitit nu este transmis sau operatorul de distribuție nu reușește să citească contorul. Acest mecanism este prevăzut de reglementările ANRE și ajută la menținerea unui flux corect al serviciilor.

Hidroelectrica precizează că documentul servește și pentru dimensionarea corectă a necesarului de energie. Furnizorul utilizează datele pentru planificarea resurselor în funcție de portofoliul său de clienți. Orice neconcordanță între consumul real și cel declarat poate afecta atât facturile, cât și managementul energiei.

„Astfel, în cazul în care nu veți transmite indexul autocitit lunar către furnizorul dumneavoastră, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 5/2023, furnizorul poate factura consumul pe baza cantităților de energie electrică declarate la încheierea contractului de furnizare. În plus, convenția de consum este un instrument util pentru furnizor, necesar stabilirii necesităților de energie electrică pentru portofoliul de clienți. În acest sens, este extrem de important ca această convenție de consum să reflecte cât mai bine consumul real”, explică Hidroelectrica.

Furnizorul amintește că toate estimările inițiale sunt declarate de client la semnarea contractului. Cifrele respective influențează facturile, motiv pentru care trebuie revizuite periodic pentru a rămâne corecte.

În lanțul de furnizare a energiei, operatorul de distribuție are o misiune importantă. Acesta validează datele transmise de client, verificându-le în raport cu istoricul de consum și capacitatea instalată. Dacă apar discrepanțe, convenția de consum poate fi modificată pentru a reflecta realitatea.

Această etapă este crucială mai ales în lipsa unui istoric, cum se întâmplă la locurile noi de consum. Pentru clienții Hidroelectrica, acest lucru înseamnă că documentul poate fi ajustat după primele luni de utilizare.

„În cazul în care există diferențe între convenția de consum declarată la încheierea contractului de furnizare și datele reale de consum, S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA vă va notifica noua convenție de consum în baza datelor transmise de operatorul de distribuție”, transmite compania.

Astfel, verificarea și comunicarea constantă cu operatorul ajută la menținerea corectitudinii facturilor și la evitarea unor sume incorecte.

Hidroelectrica oferă clienților mai multe opțiuni pentru modificarea convenției de consum. Procesul este simplu și se poate face online, printr-un link special pus la dispoziție pe site-ul companiei. Datele completate intră în vigoare din luna următoare.

Pentru a realiza actualizarea, clienții trebuie să introducă CNP-ul și codul POD în formular. După acest pas, un link este trimis pe adresa de e-mail a clientului, prin care poate vizualiza și modifica valorile existente.

Dacă valorile nu mai corespund cu consumul actual, clientul poate ajusta cifrele lunare din tabel. Astfel, se asigură că facturile reflectă realitatea, evitând diferențe semnificative.

Această operațiune este recomandată mai ales celor care au schimbat aparatura electrică, au făcut modificări majore în locuință sau au observat abateri față de consumul obișnuit.

Pe lângă actualizarea convenției, Hidroelectrica recomandă transmiterea lunară a indexului autocitit. Astfel, facturarea devine mai precisă, iar diferențele între estimări și realitate sunt reduse.

Clienții pot comunica aceste date prin mai multe canale puse la dispoziție de companie: aplicația iHidro, portalul online ihidro.ro, apel gratuit la numărul 0800 800 359 sau prin secțiunea dedicată pe site-ul oficial.

Hidroelectrica furnizează în prezent energie pentru aproximativ 750.000 de clienți, față de 600.000 în urmă cu câteva luni. Creșterea portofoliului confirmă interesul crescut al românilor pentru această companie.

Liberalizarea pieței de energie și modificările fiscale recente au schimbat comportamentul consumatorilor. De la 1 august 2025, TVA a crescut de la 19% la 21%, conform pachetului de măsuri adoptat de Guvernul Bolojan. În acest context, Hidroelectrica a continuat să atragă clienți datorită tarifelor competitive.

Compania a raportat mii de cereri zilnice de contracte noi, mai ales în perioada premergătoare eliminării plafonării prețurilor.

„În fiecare zi, Hidroelectrica primea 10.000 – 11.000 de cereri de încheiere de contracte de furnizare de la clienți noi”, declara recent CEO-ul Karoly Borbely.

Astfel, la finalul primului semestru, compania a depășit 600.000 de clienți casnici, consolidându-și poziția de lider pe piața de energie electrică.