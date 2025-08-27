În această iarnă, costurile de întreținere din București vor fi cele mai ridicate din ultimele trei decenii și jumătate, avertizează Radu Opaina, expert în proprietate comună și fost director al RADET.

Potrivit acestuia, nivelurile de plată anticipate depășesc tot ce s-a înregistrat până acum, iar principalele cauze sunt creșterile succesive ale tarifelor la utilități.

Specialistul precizează că, pentru un apartament cu trei camere, locuit de două sau trei persoane, factura lunară poate ajunge la 1.000 de lei chiar din noiembrie. Această sumă este considerată de mulți imposibil de susținut, mai ales în contextul economic actual.

„Totul s-a scumpit deja, acum la finele verii, prețul apei rece, cel al energiei electrice, cel al gunoiului. Plus TVA-ul! În aceste condiții, listele de întretinere vor consemna foarte curând valori în jurul pragului a 1.000 de lei. Și spun asta pentru apartamente de trei camere, cu două sau maxim trei persoane. Pentru cei ce treceți de acest prag, așteptați-va la sume și mai mari”, a declarat Opaina.

Creșterea cumulată a acestor servicii face ca perspectivele pentru iarnă să fie mai dificile ca niciodată.

„Pragul la care fac referire, cel de 1.000 de lei, va fi atins foarte repede, încă din noiembrie, mai ales dacă vom avea parte de o iarnă grea. Nu va fi nevoie să așteptăm până în decembrie sau ianuarie, luna cu tarifele cele mai mari, prin tradiție, ca să luam în piept cele mai mari întrețineri din istorie”, avertizează el.

Previziunile pentru finalul anului sunt rezervate, iar experții nu văd motive de optimism. Radu Opaina subliniază că situația din prezent este doar un preludiu al lunilor reci, când consumul de energie și apă caldă crește semnificativ.

„E greu să-mi imaginez cât de cât cum va arăta tabloul general al situației la finele lui noiembrie sau la început de decembrie, dacă acum, la finele verii e atât de sumbru. Nu avem niciun indiciu care să ne ofere o brumă de speranță. Nu-mi amintesc să ne mai fi confruntat vreodată cu o situație la fel de grea”, declară acesta.

Afirmațiile sale atrag atenția asupra faptului că nu doar prețurile sunt în creștere, ci și lipsa de predictibilitate complică planificarea bugetelor familiale. Mulți bucureșteni se așteaptă ca plățile lunare să depășească nivelurile obișnuite, afectând stabilitatea financiară a gospodăriilor.

În fața acestor provocări, specialistul crede că oamenii vor fi nevoiți să reducă drastic consumul. Soluțiile propuse se concentrează pe limitarea utilizării serviciilor de bază, chiar dacă acest lucru afectează confortul din locuințe.

„Nici nu vreau să mă gândesc prea mult la ce ne așteaptă, fiindcă va fi o adevărată provocare pentru fiecare dintre noi. Mă refer la cei cu salarii normale, ca să le numesc așa. Așa că nu vom avea prea multe de ales. Vom intra în hibernare, precum ursul. Eu cred că ținta guvernanților e tocmai aceasta: să trăim în propriiile noastre case așa cum trăiește ursul în peștera sa. Și cum o face? În hibernare, adică în frig!”, a explicat acesta pentru bugetul.ro.

Opaina compară situația actuală cu perioada comunistă, însă subliniază diferențele esențiale.

„Atunci era o raționalizare voită de către stat, acum va fi una naturală, dorită de consumator, de frica banilor pe care nu-i vom avea”.

Afirmația sa arată că deciziile vor fi impuse de realitățile financiare, nu de măsuri administrative. Aceste avertismente indică un sezon rece cu impact major asupra bugetelor locuitorilor, care vor încerca să se adapteze prin reducerea consumului și prin prioritizarea cheltuielilor esențiale.