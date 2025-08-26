Într-o postare publicată pe Facebook, Dragoș Pîslaru a spus că există bani europeni pentru localitățile din toată România. El a menționat că a făcut o vizită de teren la Constanța, pe șantierul noii centrale termoelectrice care se ridică pe amplasamentul vechiului CET Palas.

De asemenea, el a mai a mai precizat că acest proiect reprezintă un pas uriaș pentru comunitatea locală, fiind o investiție de sute de milioane de lei, finanțată în mare parte prin PNRR, care prinde contur și care va oferi eficiență energetică și mai multă siguranță pentru oameni, pentru familiile care vor avea căldură și apă caldă la timp și la costuri sustenabile.

„Este un pas uriaș pentru comunitatea de aici. O investiție de sute de milioane de lei, finanțată în mare parte prin PNRR, prinde contur și va oferi eficiență energetică și mai multă siguranță pentru oameni, pentru familiile care vor avea căldură și apă caldă la timp și la costuri sustenabile”, spune acesta.

El a arătat că l-a impresionat viziunea pe termen lung, deoarece noua centrală urma să funcționeze pe gaz natural, dar era deja pregătită să utilizeze hidrogen verde, ceea ce însemna că orașul avea șansa de a face tranziția către o energie curată și durabilă. Acesta a subliniat că era vorba despre o investiție concretă, aflată în desfășurare, cu termen de finalizare în iunie 2026.

Pîslaru a adăugat că, la fel de importantă, reabilitarea rețelelor termice primare de transport al energiei termice, finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), era aproape finalizată, cu un stadiu al lucrărilor de peste 98%.

El a afirmat că, împreună, aceste proiecte asigurau nu doar producția, ci și transportul eficient al energiei termice, un beneficiu direct pentru locuitorii Constanței.

„La fel de important, reabilitarea rețelelor termice primare de transport al energiei termice, finanțată prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), este aproape finalizată, cu un stadiu al lucrărilor de peste 98%. Împreună, aceste proiecte asigură nu doar producția, ci și transportul eficient al energiei termice, un beneficiu direct pentru locuitorii Constanței”, a precizat acesta.

Totodată, a spus că a apreciat discuțiile purtate cu primarul Constanței, Vergil Chițac, care susținea cu determinare aceste investiții esențiale pentru oraș, arătând că era nevoie de implicare locală și de colaborare strânsă pentru ca aceste proiecte să devină realitate și să aducă schimbarea de care comunitatea avea nevoie.

El a menționat că s-a bucurat să vadă echipele de pe teren, oameni dedicați care munceau zi de zi pentru ca obiectivul să devină realitate. În încheiere, Pîslaru a subliniat că Constanța urma să aibă o centrală modernă, capabilă să răspundă provocărilor climatice și nevoilor reale ale comunității și că aceasta reprezenta, în opinia sa, esența investițiilor europene: proiecte concrete, care fac ca viața oamenilor să devină mai bună.