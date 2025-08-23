Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că granturile SEE (Spațiul Economic European) și cele norvegiene pot deveni un instrument concret pentru susținerea tranziției verzi în România.

Oficialul a precizat că a avut o întâlnire de lucru cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în care au fost discutate soluții de finanțare pentru două obiective principale: sprijinirea proiectelor românești din cadrul Misiunii UE „100 de orașe neutre climatic” și dezvoltarea unui proiect predefinit pentru Delta Dunării, dedicat protejării ecosistemelor și promovării unui turism responsabil.

La discuții au luat parte și parteneri instituționali, printre care UEFISCDI, reprezentată de Adrian Curaj, Ministerul Dezvoltării prin secretarul de stat Marian Țole, Ordinul Arhitecților din România, condus de Ștefan Bâlici, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, reprezentat de Marian Tudor, precum și Asociația Ivan Patzaikin.

Dragoș Pîslaru a subliniat că aceștia și-au exprimat deschiderea de a colabora pentru a transforma prioritățile menționate în proiecte eligibile pe granturile disponibile.

Ministrul a concluzionat că există deja un cadru de lucru agreat, iar următorul pas va fi finalizarea soluțiilor de finanțare și implementarea lor în proiecte cu impact direct asupra comunităților și mediului, subliniind că România are nevoie de acțiune imediată.

„Granturile SEE și norvegiene pot deveni soluția prin care susținem concret tranziția verde din România. Împreună cu ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, am avut un schimb aplicat de idei pentru a identifica soluții de finanțare dedicate a două priorități: proiectele românești din Misiunea UE „100 de orașe neutre climatic” (M100) și proiectul predefinit pentru Delta Dunării, care vizează protejarea ecosistemelor și un turism responsabil. La discuție au participat partenerii noștri instituționali, care și-au exprimat deschiderea de a lucra împreună pe aceste direcții: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), reprezentată de Adrian Curaj; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin secretarul de stat Marian Țole; Ordinul Arhitecților din România, condus de Ștefan Bâlici; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, prin directorul Marian Tudor; și Asociația Ivan Patzaikin. Concluzia comună: avem un cadru de lucru agreat pentru a transforma aceste două priorități în proiecte eligibile pe granturile SEE și norvegiene. Le mulțumesc ministrei Diana Buzoianu și tuturor partenerilor pentru abordarea responsabilă. Următorul pas este să finalizăm soluțiile de finanțare și să le ducem în proiecte cu efect direct pentru comunități și pentru mediu. România are nevoie de acțiune acum”, a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de socializare.

Mesajul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene vine la câteva zile după un altul extrem de important, ce avea legătură cu ordonanța de urgență adoptată de Guvern marți, 19 august.

„Punem ordine în gestionarea banilor europeni. Impunem transparență, predictibilitate și diligență pentru finalizarea autostrăzilor, spitalelor, pentru modernizarea școlilor și pentru maximizarea beneficiilor pentru toți cetățenii României”, transmitea Dragoș Pîslaru.

Ministrul a explicat că respectiva ordonanță de urgență reprezintă expresia angajamentului ferm al Guvernului de a înlocui promisiunile goale din alte timpuri cu acțiuni concrete și proiecte finalizate în toată țara.

Pîslaru a menționat de la sistemele de apă și canalizare pentru satele României și până la finalizarea autostrăzilor care „ne leagă mai sigur și mai bine pe unii de ceilalți și pe noi toți de România”.

Noua ordonanță stabilește reguli clare: vom finanța cu prioritate proiectele mature, care pot fi finalizate până în august 2026, și vom transfera restul investițiilor în alte programe europene sau naționale, pentru a ne asigura că niciun proiect bun nu se pierde, a mai indicat ministrul.