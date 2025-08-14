La finalul ședinței de guvern de joi, 14 august, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, a vorbit despre finanțarea proiectelor de infrastructură, cum este Anghel Saligny. El a spus că este o prioritate să se găsească soluții ca proiectele Saligny să fie finanțate din fonduri europene.

Când a fost întrebat despre alte surse de finanțare în afară de PNRR, ministrul a explicat că proiectul este important și se încearcă să fie acoperit din bani europeni. El a menționat că sunt peste 6,6 miliarde de euro în proiecte cu risc mediu, iar unele proiecte cu risc ridicat ar putea fi trecute în această categorie. Comisia Europeană lucrează la aceste scenarii încă din februarie, potrivit informațiilor sale.

Dragoș Pîslaru a mai spus că proiectele Saligny ar putea fi finanțate din fonduri europene, dar există întrebări legate de modul în care se fac achizițiile. Potrivit lui, aceste proiecte au fost gândite pentru banii europeni, care vin cu proceduri și sisteme de monitorizare mai stricte.

„Sunt peste 6,6 miliarde de proiecte cu risc mediu, la ele se adaugă eventualele reașezări din risc ridicat în risc mediu, sau proiecte tip Saligny, Comisia Europeană lucrează cel puțin din luna februarie, după informațiile pe care le am, cu privire la aceste scenarii. Din punctul meu de vedere, evident că este o prioritate în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni, dar, pe de altă parte, este un semn de întrebare de ce atunci când faci achizițiile pe Saligny nu respecți toate, să spunem, cerințele europene, și nu uitați că, până la urmă, proiectele acestea au fost inventate tocmai pentru că pe banii europeni aveai mai multe sisteme de monitorizare, aveai mai multe proceduri”, a precizat oficialul român.

Pîslaru a anunțat că România a ajuns la un preacord cu Comisia Europeană privind partea nerambursabilă din PNRR. El a precizat însă că împrumuturile din PNRR sunt limitate de cadrul fiscal și bugetar.

Pîslaru a explicat că au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în care s-a stabilit un plan de lucru pentru următoarele două săptămâni, pentru a clarifica situația celor două paliere ale PNRR. Oficialul a spus că această etapă reprezintă o bornă importantă în implementarea Planului și că lucrurile nu doar că nu se opresc, ci chiar se accelerează.

El a menționat că preacordul cu Comisia Europeană clarifică modul în care se împart fondurile între granturi nerambursabile și împrumuturi și că memorandumul adoptat în ședința de guvern confirmă aceste rezultate.

„Am avut o întâlnire cu doamna Celine Gauer și cu colegii dumneaei în cursul zilei de vineri și apoi mai multe întâlniri, inclusiv la Reprezentanța Permanentă și cu alți colegi din Comisia Europeană și aș vrea să încep prin a încerca să plasez și o veste pozitivă. Vestea pozitivă este că am creat cu Comisia Europeană un plan, un plan de lucru pentru perioada următoare, și anume ca în următoarele două săptămâni să lucrăm intens împreună cu Comisia Europeană pentru a lămuri situația celor două paliere. Mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care nu doar că nu se oprește, ci se accelerează cu această ocazie. După cum am anunțat deja public, avem un preacord cu Comisia Europeană pe această formă de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență și pentru a aduce claritate, inclusiv în spațiu public și în relația între autoritățile publice cu privire la ce rămâne în PNRR și modul în care ne asumăm împărțirea între componenta de grant nereambursabilă și de împrumuturi. Avem astăzi adoptat memorandumul care confirmă în ședință de guvern rezultatele acestui preacord.”

Pîslaru a explicat că noua alocare de la Comisia Europeană este de 21,62 miliarde de euro, din care 13,56 miliarde sunt granturi și 8,06 miliarde împrumuturi. El a spus că unul dintre principalele obiective ale negocierilor a fost să se asigure integral granturile, lucru confirmat în memorandum.

Referitor la împrumuturi, Pîslaru a menționat că România a fost limitată de cadrul fiscal și bugetar, iar orice sumă luată ca împrumut ar crește deficitul. De aceea, valoarea împrumuturilor a fost menținută mai mică.

Ministrul a adăugat că memorandumului adoptat include lista completă a investițiilor și a componentelor din PNRR, ceea ce oferă predictibilitate. Urmează ca, în septembrie, după schimbul oficial de documente, Comisia Europeană să aprobe versiunea renegociată, iar pe 20 octombrie Consiliul ECOFIN să dea aprobarea finală.