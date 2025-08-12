Comisia Europeană a autorizat marți, în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene privind fuziunile, preluarea TBI Bank EAD din Bulgaria de către Advent International, unul dintre principalii investitori globali în domeniul private equity din Statele Unite, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.

Tranzacția este strâns legată de sistemele bancare din Bulgaria, Grecia și România.

Comisia Europeană a apreciat că tranzacția nu ridică probleme legate de concurență, având în vedere cotele reduse de piață ale entităților rezultate în urma acordului. Executivul comunitar a menționat că analiza fuziunii a fost realizată prin procedura simplificată.

În luna aprilie, 4finance Holding SA a încheiat un acord definitiv pentru vânzarea TBI Bank EAD către Advent International, prin intermediul subsidiarei TBI Financial Services BV.

Tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, iar finalizarea acesteia este estimată pentru ultimul trimestru al anului 2025.

TBI Bank este o instituție financiară activă în Europa de Sud-Est, operând în peste 32.000 de locații ale partenerilor săi comerciali din principalele piețe, respectiv Bulgaria, România și Grecia. Banca deservește mai mult de 2,4 milioane de clienți. Conform rezultatelor financiare consolidate și auditate pentru anul 2024, TBI Bank a înregistrat un profit net de 50 de milioane de euro, marcând o creștere de 18% comparativ cu anul precedent.

TBI Bank a înregistrat un profit net consolidat de 14 milioane de euro în primul trimestru al anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 22% față de aceeași perioadă a anului precedent. Banca și-a mărit considerabil portofoliul de credite și depozite pe piețele principale din România, Bulgaria și Grecia, sprijinită de digitalizarea produselor și o gestionare eficientă a costurilor.

În acest interval, banca a primit peste 575.000 de cereri de credit, cu 12% mai multe decât în primul trimestru din 2024, și a acordat credite în valoare totală de 300 de milioane de euro, marcând o creștere de 17% față de perioada similară, pe piețele principale în care activează: România, Bulgaria și Grecia.

TBI Bank a încheiat primul trimestru al anului 2025 cu o creștere de 18% a activelor totale, care au ajuns la 1,85 miliarde de euro. Portofoliul de credite a crescut cu 23% față de aceeași perioadă a anului precedent, atingând 1,34 miliarde de euro. Ca urmare a acestor rezultate pozitive, veniturile operaționale ale băncii au urcat cu 25% în primul trimestru, până la 73 de milioane de euro.