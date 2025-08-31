Maricel Popa a declarat că luni va transmite o interpelare Ministerului Muncii, solicitând o soluționare rapidă a acestei probleme.

Deputatul PSD Maricel Popa a afirmat că Guvernul trebuie să intervină, deoarece primăriile nu mai au resursele financiare necesare pentru a acoperi indemnizațiile persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor acestora. El a subliniat că, în multe localități, aceste cheltuieli depășesc bugetele de funcționare curentă și a considerat inacceptabil ca sprijinul pentru persoanele vulnerabile să fie transferat responsabilității autorităților locale.

”Guvernul trebuie să intervină. Primarii nu mai au posibilităţi financiare pentru a susţine aceste cheltuieli cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap. Situaţia este gravă, pentru că în multe localităţi contribuţiile pe care trebuie să le plătească primăriile depăşesc disponibilul pentru cheltuielile de funcţionare curente. Este inacceptabil ca persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora să fie lăsaţi fără sprijin, în timp ce Guvernul pasează responsabilitatea către autorităţile locale”, a declarat deputatul PSD Maricel Popa.

Parlamentarul PSD a subliniat că, deși Guvernul a promis, la cererea Asociației Comunelor din România, rezolvarea acestei situații, în practică a ales să ignore realitatea de la nivel local.

Fie finanțăm direct din bugetul de stat indemnizațiile persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor acestora, fie primăriile riscă blocaje, iar cetățenii ajung în dificultate. El a subliniat că nu este corect să se ceară primarilor să majoreze taxe și impozite pentru a plăti salariile însoțitorilor, punând astfel presiune pe cetățenii deja afectați financiar.

Totodată, Popa a arătat că este injust ca un funcționar public să plece din sistem pentru că un însoțitor primește un salariu mai mare, în timp ce primăria nu mai poate acoperi cheltuielile curente, caracterizând situația drept un paradox și o nedreptate flagrantă.

”Avem de ales între două variante: fie asigurăm finanţarea directă de la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap şi pentru însoţitorii acestora, fie condamnăm primăriile la blocaj şi oamenii la disperare. Nu putem cere primarilor să crească taxele şi impozitele, să ia pielea de pe cetăţeanul deja sărăcit, doar pentru a putea plăti salariile însoţitorilor. Nu putem accepta ca un funcţionar public să plece din sistem pentru că un însoţitor are un salariu mai mare decât el, în timp ce primăria nu mai are bani să-şi plătească utilităţile. Este un paradox şi o nedreptate strigătoare la cer”, a declarat deputatul Maricel Popa.

El susține că soluția corectă ar fi ca Ministerul Muncii să preia aceste cheltuieli, astfel încât indemnizațiile și salariile să fie plătite direct din bugetul de stat.