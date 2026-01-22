Procesul de verificare a dosarelor de handicap a fost demarat la nivelul județului Satu Mare ca parte a unei acțiuni comune între Prefectură și alte instituții cu atribuții în domeniul social și medical. Conform datelor oficiale, în ultimele luni ale anului 2025 au fost analizate peste o mie de dosare care stabileau dreptul la indemnizații și alte forme de sprijin financiar pentru persoane cu dizabilități.

Din totalul de 1.103 dosare verificate, autoritățile au decis anularea a 432, ceea ce reprezintă peste o treime din cazurile analizate. Măsura a fost anunțată public de prefectul județului, Altfatter Tamas, care a explicat că reevaluarea a vizat corectitudinea încadrării în grad de handicap și respectarea criteriilor legale în vigoare.

Printre persoanele afectate de această decizie se numără și beneficiari care anterior erau încadrați în grad de handicap grav, inclusiv cei care primeau indemnizație pentru asistent personal. Datele furnizate de Prefectură arată că cele mai multe anulări sau reîncadrări s-au înregistrat tocmai în aceste categorii, considerate cele mai costisitoare din punct de vedere bugetar.

Autoritățile subliniază că procesul nu a avut un caracter punctual, ci face parte dintr-o strategie mai amplă de control administrativ, menită să asigure că fondurile publice sunt direcționate exclusiv către persoanele care îndeplinesc condițiile legale de încadrare în grad de handicap.

Analiza detaliată a dosarelor de handicap a scos la iveală diferențe semnificative între categoriile de beneficiari. Potrivit informațiilor oficiale, cele mai multe dosare anulate sau reîncadrate au fost cele aferente indemnizației pentru handicap grav cu asistent personal, urmate de cazurile de handicap accentuat și de handicap grav fără asistent personal.

Prefectura a precizat că, din cele 551 de dosare pentru handicap grav cu asistent personal, 205 au fost anulate. În cazul persoanelor încadrate anterior cu handicap accentuat, 169 de dosare din 410 au fost eliminate, iar pentru handicap grav fără asistent personal au fost anulate 26 din totalul de 76 de dosare analizate.

Autoritățile au explicat că aceste reduceri nu sunt cauzate exclusiv de nereguli administrative, ci și de factori obiectivi identificați în urma verificărilor. Reevaluarea documentelor medicale a dus la constatarea unor situații în care criteriile legale nu mai erau îndeplinite, fie din cauza îmbunătățirii stării de sănătate, fie din lipsa documentației actualizate.

Un element central al anunțului făcut de Prefectura Satu Mare îl reprezintă impactul financiar al anulării dosarelor de handicap asupra bugetului de stat. Conform calculelor oficiale, economiile rezultate din aceste măsuri sunt semnificative atât lunar, cât și anual, având în vedere cuantumul indemnizațiilor acordate anterior.

Datele prezentate arată că economia lunară se ridică la aproximativ 780.000 de lei, iar cea anuală depășește pragul de 9,3 milioane de lei. Aceste sume sunt rezultatul reducerii plăților pentru mai multe tipuri de indemnizații, stabilite diferențiat în funcție de gradul de handicap și de existența unui însoțitor sau asistent personal.

„Având în vedere cuantumul lunar total al drepturilor (3302 lei pentru handicap grav cu însoţitor, 728 lei pentru handicap grav fără însoţitor, 496 lei pentru handicap accentuat şi 80 lei pentru handicap mediu), rezultă că economia lunară la bugetul de stat este de 781.902 lei, respectiv 9.382.824 lei anual”, a mai arătat Prefectura.

Într-o declarație amplă, prefectul Altfatter Tamas a explicat rațiunea acestor verificări și a subliniat că procesul de reevaluare a dosarelor de handicap nu se oprește aici.