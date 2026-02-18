Guvernul Bolojan a publicat astăzi, 18 februarie, un proiect de Ordonanță de Urgență, aprobat de coaliție, care prevede următoarele: persoanele cu handicap care nu achită impozitele sau taxele locale pot fi obligate să plătească, chiar prin reținerea indemnizațiilor lunare. Primăriile vor avea responsabilitatea de a face această colectare, la cererea organelor fiscale locale.

Măsura va începe să se aplice din luna următoare adoptării ordonanței. Articolul 431 spune clar că indemnizația persoanelor cu handicap poate fi folosită pentru a acoperi impozitele și taxele neachitate.

În același timp, Articolul 42 explică ce fel de indemnizații există și cine le poate primi. Persoanele cu handicap grav pot alege între indemnizația pentru însoțitor sau serviciul de asistent personal. Părinții sau reprezentanții copiilor cu handicap grav, dar și adulții cu handicap grav, pot alege între un asistent personal sau indemnizația lunară. Persoanele cu handicap vizual grav nu fac parte din această alegere.

Specialiștii economici spun că noua ordonanță poate reduce serios banii pe care îi primesc persoanele cu handicap, mai ales pe cei cu venituri mici, pentru că pentru prima dată indemnizațiile pot fi folosite direct pentru a plăti taxe neachitate.

Conform Ministerului Muncii, persoanele adulte cu handicap grav beneficiază de mai multe drepturi. Ele primesc o indemnizație lunară de 528 lei, indiferent de venituri, aplicabilă începând cu drepturile aferente lunii iunie 2024, și un buget complementar de 198 lei. În plus, pot primi o indemnizație de însoțitor de 2.363 lei (începând cu 1 iulie 2024) sau pot fi angajate cu asistent personal, dacă sunt încadrate cu deficiență „grav – cu asistent personal”.

Persoanele cu handicap grav pot opta pentru gratuitate la transportul interurban sau pentru bonuri de carburant, pe suport hârtie sau electronic, sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul propriu, al familiei, al asistentului personal sau al persoanelor implicate în îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, până la suma de 1.500 lei anual. De asemenea, au dreptul la 24 de călătorii gratuite pe an cu trenuri interregio, autobuze sau nave de transport fluvial și la gratuitate pe transportul urban, inclusiv metrou, conform hotărârii consiliilor locale.

Pentru persoanele adulte cu handicap accentuat, indemnizația lunară este de 350 lei, iar bugetul complementar este de 146 lei, indiferent de venituri, aplicabil cu drepturile aferente lunii iunie 2024. Aceste persoane pot alege gratuitate la transportul interurban, bonuri de carburant sau decontarea acestuia, în limita a 750 lei anual.

Gratuitatea pentru transportul interurban se aplică pentru 12 călătorii pe an, cu trenuri interregio, autobuze sau nave de transport fluvial, și există gratuitate pe toate liniile de transport urban și metrou, conform hotărârii consiliilor locale.

Persoanele adulte cu handicap mediu beneficiază de un buget personal complementar lunar de 80 lei, indiferent de venituri, începând cu 1 martie 2024.