Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni seară că există perspective reale ca o serie de impozite și taxe locale să fie diminuate în perioada următoare.

El a explicat că printre măsurile analizate se numără reintroducerea unor facilități pentru locuințele vechi și acordarea unor deduceri pentru persoanele cu dizabilități.

Liderul PSD a subliniat că există deja o variantă de lucru agreată de toate părțile implicate, care urmează să fie prezentată public în câteva zile.

Sorin Grindeanu a precizat că principalul obiectiv este corectarea unei decizii anterioare prin care au fost eliminate excepțiile legate de vechimea locuințelor. Anterior, proprietarii de case vechi beneficiau de reduceri semnificative: o locuință de 100 de ani putea avea o reducere de 50%, iar una de 50 de ani, de 30%.

Acele excepții au fost eliminate, însă PSD și UDMR consideră că este necesar ca aceste facilități să revină, iar măsurile vor fi detaliate în curând.

Grindeanu a menționat că această inițiativă a primit sprijinul ambelor partide, subliniind că există șanse mari ca impozitele locale să fie reduse.

„Există o variantă de lucru susţinută de toată lumea. În câteva zile va fi prezentată. Noi am susţinut. E vorba, în primul rând, de a regla acele eliminări. Au fost eliminate acele excepţii, de exemplu pe vechimea caselor. Se dădea o excepţie, dacă era o casă de 100 de ani atunci aveai 50% reducere. Dacă era de 50 de ani, aveai 30% şi aşa mai departe. Acele excepţii au fost eliminate. Din punctul nostru de vedere şi al UDMR, pentru că ei au propus şi noi am susţinut, aceste lucruri trebuie să revină şi vor fi prezentate. Deci, da. Există mari şanse ca aceste impozite locale să fie reduse”, a afirmat, luni seară, Sorin Grindeanu.

În cadrul aceleași emisiuni difuzate de România TV, Sorin Grindeanu a explicat că PSD și UDMR susțin o propunere care prevede acordarea unei deduceri de 50% pentru locuința de domiciliu a persoanelor cu dizabilități.

Aceeași măsură ar urma să fie aplicată și pentru autovehicule.

Liderul PSD a evidențiat că aceste facilități sunt menite să sprijine persoanele cu nevoi speciale și să asigure un tratament echitabil pentru cetățeni, subliniind că detaliile concrete ale propunerii urmează să fie făcute publice în zilele următoare.