Inițiativa aparține ministrului federal al construcțiilor, Verena Hubertz, care a solicitat landurilor germane să introducă o taxă suplimentară pentru chiriașii din locuințe sociale. Măsura vizează persoanele care, deși au obținut inițial o locuință subvenționată în condiții legale, au ajuns ulterior să aibă venituri peste limitele prevăzute de lege.

Hubertz a indicat drept model landul Hessa, unde această reglementare este aplicată din anul 2016 sub denumirea de „taxă pentru subocupare”. În acest sistem, chiria este majorată progresiv, în funcție de nivelul veniturilor, pentru cei care nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuințe sociale.

Ministrul a argumentat că nu este justificat ca persoane cu venituri ridicate să continue să beneficieze de locuințe finanțate din fonduri publice fără nicio ajustare a costurilor, transmite Merkur.

Contextul acestei propuneri este unul tensionat pe piața imobiliară germană. Potrivit Asociației Germane a Chiriașilor, numărul locuințelor sociale s-a redus la jumătate între 2006 și 2025, ajungând la aproximativ 1,1 milioane.

În același timp, cererea pentru astfel de locuințe a crescut constant, pe fondul scumpirii chiriilor și al lipsei de alternative accesibile.

În prezent, sistemul permite verificarea venitului doar la momentul atribuirii locuinței. Odată ce chiriașul s-a mutat, nu mai există un mecanism de control ulterior. Astfel, chiar dacă veniturile cresc semnificativ, chiria rămâne la nivelul subvenționat.

Această situație este considerată de autorități drept o disfuncționalitate majoră, care limitează accesul noilor solicitanți cu venituri reduse.

Propunerea ministrului federal este susținută și la nivel local. Senatorul pentru construcții din Berlin, Christian Gaebler, a declarat că pledează pentru reintroducerea taxei și în capitală. Potrivit acestuia, lipsa unui control post-mutare a contribuit la blocarea accesului la locuințe sociale pentru persoanele aflate cu adevărat în dificultate.

Limitele de venit sunt stabilite prin Legea privind promovarea locuințelor, cunoscută sub denumirea WoFG. Conform acesteia, pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană, pragul este de 12.000 de euro venit anual net, iar pentru două persoane, limita este de 18.000 de euro.

Depășirea acestor praguri nu atrage în prezent nicio consecință automată asupra chiriei, situație pe care autoritățile federale doresc să o corecteze.

De menționat că, discuțiile sunt încă în desfășurare, iar introducerea taxei suplimentare depinde de deciziile fiecărui land.