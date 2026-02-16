Premierul Ilie Bolojan a spus recent că Executivul ar putea renunța la taxarea suplimentară pentru contractele part-time până la sfârșitul acestui an, dacă se finalizează digitalizarea ANAF. În opinia lui, dacă sistemul de digitalizare va fi gata până la finalul anului, ar fi posibil ca imediat după aceea să se revină la modul de plată al taxelor în funcție de numărul real de ore lucrate.

Potrivit spuselor sale, această schimbare ar putea încuraja oamenii să muncească mai mult în România, inclusiv să aibă mai multe contracte sau o normă mai mare. deoarece taxele ar fi plătite proporțional cu cât se lucrează.

„Cred că suntem în situația în care, dacă se finalizează digitalizarea, mi s-ar părea fezabil, de exemplu, ca imediat după ce se finalizează, ar trebui să se finalizeze anul acesta până la final, să reintre în vigoare plata obligațiilor direct proporțional cu numărul de ore. Pentru că, într-adevăr, asta ar și încuraja munca în România, să muncești mai mult, o normă și jumătate, și să plătești direct proporțional cu cât muncești”, a declarat Bolojan.

Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a spus că eliminarea taxării suplimentare pentru contractele part-time ar fi o corectare necesară a unei măsuri pe care o consideră greșită deoarece ar fi tratat munca flexibilă ca și cum ar fi fost suspectă.

Ea a afirmat că această taxare a fost o decizie fiscală proastă, introdusă de un alt guvern, care a creat probleme firmelor și i-a descurajat pe oameni să încheie contracte part-time. În opinia ei, măsura nu a îmbunătățit disciplina fiscală, ci a redus veniturile celor care muncesc legal și a încetinit angajările.

Totodată, ea a susținut că a fost o soluție bazată pe neîncredere în mediul privat, nu pe sprijinirea economiei, iar eliminarea ei ar fi o decizie corectă care ar putea reda încrederea angajatorilor.

Turcan a anunțat că Parlamentul României ar mai avea doar un pas până la adoptarea unui proiect de lege pentru eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. Ea a spus că proiectul inițiat de ea, blocat de aproape trei ani în ultima comisie din Camera Deputaților, ar trebui să devină o prioritate.

În opinia ei, nu se poate vorbi despre o piață a muncii modernă dacă sunt penalizate tocmai formele de angajare flexibile, care oferă oportunități pentru studenți, pensionari activi sau persoane care vor să-și completeze veniturile. Ea a mai zis că ar fi momentul ca această situație să fie corectată și ca munca legală să fie respectată și încurajată în România, nu sancționată.

„Supra-impozitarea contractelor part-time a fost o aberație fiscală, introdusa de un alt guvern, care nu a adus decât dureri de cap mediului privat și a descurajat pe cei care și-ar fi dorit să încheie un astfel de contract de muncă. Nu a crescut disciplina fiscală, dar a redus veniturile celor care muncesc corect și a frânat angajările. A fost o soluție construită pe neîncredere, nu pe stimularea economiei. Eliminarea ei este o măsură justă, care va reda încrederea mediului privat. Acest proiect, inițiat de mine, blocat de aproape trei ani în ultima comisie decizională din Camera Deputaților, trebuie să devină prioritate. Nu putem vorbi despre o piață a muncii modernă și dinamică atâta timp cât penalizăm exact formele de angajare care oferă flexibilitate și șanse reale pentru studenți, seniori activi sau oameni cu initiativa care vor sa-si rotunjească veniturile. Este momentul să reparăm o nedreptate și să arătăm că în România munca legală este respectată și încurajată, nu penalizată”, a punctat Turcan.

Din 1 august 2022, taxele pentru un contract part-time se calculează ca și cum angajatul ar avea salariul minim pe normă întreagă. Asta înseamnă că, indiferent dacă cineva lucrează 2, 4 sau 6 ore pe zi, taxele plătite sunt aceleași ca pentru un contract de 8 ore pe salariul minim. Din acest motiv, contractele part-time ajung să fie taxate mai mult decât ar fi normal raportat la orele lucrate.

Autoritățile române au introdus această regulă pentru a reduce situațiile în care firmele foloseau contracte part-time doar ca să plătească mai puține taxe și impozite.