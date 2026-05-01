Ilie Bolojan a participat vineri, la Suceava, la evenimentul de semnare a contractelor pentru proiectarea și execuția a două loturi din Autostrada Pașcani–Suceava.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 6 miliarde de lei, fără TVA.

În prezent, proiectele de investiții sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, urmând ca ulterior să fie susținute prin mecanismul SAFE.

Premierul a spus că, dacă regiunile sunt conectate, condiţiile pentru dezvoltare cresc.

”Dacă eşti conectat, cresc condiţiile pentru dezvoltare, dacă nu, rămâi izolat şi ratezi şanse şi faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Paşcani pe relaţia Suceava-Siret este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relaţia Paşcani – Iaşi – Ungheni, cel de-al doilea tronson, şi acesta este finanţat prin programul SAFE”, a explicat premierul.

Bolojan și-a exprimat încrederea că, până în 2029, circulația pe aceste loturi de autostradă va fi posibilă.

”Conform contractului semnat astăzi de către constructor şi companie, în următoarele şase luni se va realiza proiectul tehnic, după care timp de doi ani de zile ar trebui să se deruleze şi să se finalizeze lucrările. Având în vedere că această lucrare este contractată de un constructor care şi-a dovedit capacitatea de a face lucrări importante în aceşti ani, am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă atât de la Paşcani prin Suceava până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, Cristian Pistol, a anunțat semnarea unui nou contract pentru construcția Autostrăzii A7.

Este vorba despre un tronson de 62 de kilometri între Pașcani și Suceava, care va fi realizat de compania Spedition UMB. Potrivit estimărilor, lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ doi ani și jumătate, marcând un nou pas în direcția finalizării A7.

„Am semnat, alături de antreprenorul român, Spedition UMB, contractele pentru tronsonul #A7 Pașcani–Suceava! Sunt 62 de km noi de autostradă care leagă #Bucovina de #Moldova și de #Muntenia”, scrie Pistol pe Facebook.

Directorul CNAIR a explicat că alegerea datei de 1 Mai pentru semnarea contractului a fost intenționată, aceasta fiind „ziua celor care muncesc cu mâinile lor”.

Oficialul a subliniat că proiectul de infrastructură este dedicat acestor categorii, afirmând că „pentru ei se construiește și această autostradă”, în contextul unui nou pas înainte pentru realizarea Autostrăzii A7.

În același timp, el a menționat că alte două tronsoane ale proiectului întâmpină în continuare dificultăți.

„Pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2. Pentru ambulanțele care nu vor mai pierde ore în trafic. Pentru copii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore. Pentru investitorii care până acum ocoleau zona. Pentru ei se construiește și această autostradă!”, mai scrie Pistol.

Acesta a precizat că, în perioada următoare, va începe etapa de proiectare, care va dura aproximativ 6 luni, urmând ca ulterior să fie demarate lucrările în șantier, cu o durată estimată de 24 de luni.