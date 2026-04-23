Manevra interzisă pe autostrăzile din România. Un eveniment rutier cu potențial ridicat de risc a fost înregistrat pe Autostrada A7, unde mai mulți participanți la trafic au alertat autoritățile după ce au observat un autoturism care circula pe sensul opus de mers. Situația a fost raportată prin trei apeluri distincte la Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Potrivit informațiilor oficiale, sesizările au determinat mobilizarea imediată a polițiștilor de la Biroul Autostrăzi.

Echipajele de poliție au identificat un autoturism Volkswagen Golf, condus de un bărbat în vârstă de 75 de ani, din județul Vrancea. Acesta circula pe contrasens pe banda a doua a autostrăzii A7 și a fost oprit în zona kilometrului 160.

Verificările efectuate de autorități au arătat că șoferul a parcurs aproximativ 22 de kilometri în sens invers față de direcția legală de deplasare, înainte de a fi interceptat.

Conform datelor transmise de polițiști, conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul depistării. Cu toate acestea, acesta nu a putut oferi o explicație coerentă cu privire la modul în care a ajuns să circule pe contrasens, comportament considerat extrem de periculos în trafic.

În urma incidentului, autoritățile au dispus aplicarea mai multor măsuri legale:

amendă contravențională de 9 puncte-amendă, în valoare de 1.822,5 lei

reținerea permisului de conducere

suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile, începând cu 23 aprilie 2026

Poliția a mai precizat că bărbatul figura cu două abateri rutiere anterioare, înregistrate în anul 2021.

Circulația pe contrasens rămâne una dintre cele mai periculoase abateri din trafic în România, fiind tratată cu severitate de legislația rutieră. În funcție de context și gravitatea situației, șoferii care încalcă această regulă se pot confrunta cu sancțiuni financiare importante, dar și cu suspendarea dreptului de a conduce.

Potrivit cadrului legal în vigoare, deplasarea pe sens opus – mai ales pe autostrăzi sau pe drumuri cu sens unic – este încadrată în clasele superioare de sancțiuni contravenționale.

Pe lângă sancțiunea financiară, fapta este însoțită și de puncte de penalizare, ceea ce poate duce rapid la acumularea unui istoric rutier problematic.

Una dintre cele mai importante consecințe ale circulației pe contrasens este suspendarea permisului de conducere. În mod obișnuit, această măsură se aplică pentru o perioadă de 60 de zile.

În cazul unor situații mai grave – de exemplu, dacă manevra implică o depășire periculoasă sau generează un incident rutier – autoritățile pot decide sancțiuni mai dure, inclusiv prelungirea perioadei de suspendare.

Pe autostrăzi, unde vitezele sunt ridicate și riscurile cresc exponențial, legislația este și mai fermă. Conducerea pe contrasens în astfel de zone atrage aproape automat reținerea permisului, aplicarea de puncte de penalizare (de regulă între 6 și 8) și sancțiuni financiare semnificative.

Autoritățile tratează aceste cazuri cu prioritate, având în vedere potențialul ridicat de accidente grave.

Actualizările recente ale Codului Rutier includ circulația pe contrasens în categoria comportamentelor agresive la volan. Această încadrare permite aplicarea unor sancțiuni mai aspre, mai ales în situațiile în care acțiunea șoferului pune în pericol alți participanți la trafic.

Scopul acestor modificări este descurajarea manevrelor riscante și creșterea nivelului de siguranță rutieră.