Proiectul drumului expres care va lega municipiul Suceava de frontiera cu Ucraina a intrat într-o etapă decisivă. Marți, 21 aprilie 2026, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat desemnarea câștigătorului pentru proiectarea și execuția ultimului segment rămas, respectiv Lotul 3, cuprins între localitățile Bălcăuți și Siret.

Contractul, cu o valoare de 1,228 miliarde de lei (fără TVA), a fost adjudecat de asocierea condusă de Far Foundation SRL, alături de Automagistral Pivden SRL și Lincor Trans SRL.

Acest ultim segment are o lungime de 12,7 kilometri, iar durata totală prevăzută pentru finalizarea lucrărilor este de 42 de luni. Conform graficului asumat, primele 12 luni vor fi dedicate etapei de proiectare, în timp ce restul de 30 de luni vor fi alocate construcției propriu-zise.

Proiectul este unul complex din punct de vedere tehnic, incluzând realizarea a două noduri rutiere (Siret Sud și Siret Nord) și a 12 structuri majore. Printre acestea se numără un pod impresionant, cu o lungime de 967 de metri, care va traversa râul Siret.

În plus, investiția presupune dotarea traseului cu un Centru de Întreținere și Coordonare și modernizarea unor sectoare rutiere conexe, inclusiv un segment din drumul M19 situat pe teritoriul Ucrainei.

Odată cu această desemnare, toate cele trei loturi ale drumului expres Suceava–Siret, care însumează 55,7 kilometri, au constructori stabiliți.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a explicat prin intermediul unei postări pe Facebook că semnarea oficială a documentelor va fi posibilă doar după expirarea termenului legal pentru contestații sau după soluționarea eventualelor plângeri.

Acesta a subliniat că drumul expres se va conecta cu Autostrada Moldovei (A7) prin sectorul Pașcani–Suceava, care are deja constructori desemnați pentru ambele sale loturi încă de anul trecut.

Totuși, oficialul a ținut să precizeze că materializarea acestor cinci contracte, esențiale pentru legătura de mare viteză cu frontiera nordică, este condiționată de certitudinea finanțării. Acesta a menționat că resursele financiare depind de aprobarea fondurilor pentru obiective de infrastructură cu rol dual, deservind atât nevoile civile, cât și pe cele militare.

Parametru Proiect Detalii Contractuale și Tehnice Obiectiv Drumul Expres Suceava–Siret, Lotul 3 (Bălcăuți–Siret) Constructor Desemnat Asocierea Far Foundation SRL (lider) – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans SRL Valoare Contract 1,228 miliarde lei (fără TVA) Lungime Traseu 12,7 km Durată Totală 42 luni (12 luni proiectare + 30 luni execuție) Structuri Majore 12 structuri (inclusiv un pod de 967 m peste râul Siret) Noduri Rutiere 2 (Siret Sud și Siret Nord) Sursă Finanțare Fonduri pentru infrastructură cu rol dual (civil-militar) Status General DEx Toate cele 3 loturi (55,7 km) au constructori desemnați

Potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, traseul drumului expres este amplasat pe teritoriul administrativ al județului Suceava.

Terenurile afectate de traseul sectorului de drum expres sunt situate în extravilanul și intravilanul UAT Suceava, Siret, Milișăuți, Mitocul Dragomirnei, Pătrăuți, Dărmănești, Grănicești, Calafindești, Bălcăuți, Mușenița, atât domeniul public cât și privat.

Drumul expres Suceava – Siret va contribui la dezvoltarea conexiunilor existente la nivel de rețea rutieră națională de transport, contribuind, de asemenea, la deservirea în condiții bune a traficului de tranzit național, de mărfuri și persoane de pe teritoriul României și către Ucraina.

Suprafața totală estimată a terenului ocupată de lucrări este de aproximativ 926 ha.

Traseul a fost adoptat după efectuarea a doua etape de analiză multicriterială a variantelor de traseu.

Lungimea totală a traseului drumului expres Suceava – Siret este de 55,70 km, fiind structurat în 3 loturi:

lotul 1 între km 0+000 – km 18+600;

lotul 2 între km 18+600 – km 43+050;

lotul 3 între km 43+050 – km 55+700.

Au fost proiectate 5 noduri rutiere: