Primarii care achită la început de an integral indemnizațiile de însoțitor și salariile asistenților personali pentru persoanele cu handicap atrag atenția că în 2026 situația este mai dificilă ca în alți ani. Bugetul de stat nu este aprobat, iar autoritățile locale trebuie să susțină temporar o cheltuială care, potrivit legii, revine în proporție de 90% statului și 10% consiliilor locale, potrivit Adevărul.

Edilii avertizează că, în lipsa transferurilor de la bugetul central, există riscul ca din luna martie unele primării să nu mai poată plăti indemnizațiile. Problema este resimțită mai ales în localitățile rurale mici, unde veniturile proprii sunt reduse, iar gradul de încasare a taxelor și impozitelor nu depășește 60% în unele cazuri.

Primarul comunei Poboru, Iulian Bărăscu, a explicat că primăria plătește lunar aproximativ 2,2 miliarde lei vechi pentru aceste indemnizații și că a susținut deja partea care îi revine. El a spus că legea prevede clar că 10% din cheltuială este suportată de consiliul local, iar restul de 90% de Guvern, prin Ministerul Muncii. În practică, însă, banii de la centru ajung abia în a doua jumătate a anului, iar sumele nu sunt întotdeauna integral rambursate.

„Bugetul în luna aprilie va veni la primărie, după câte se vede. Eu nu voi mai plăti indemnizațiile persoanelor cu handicap. Le-am spus și la șefi și la colegi. Colegii m-au susținut, au zis că dacă iau taurul de coarne și fac eu primul pas, ei mă vor susține. Am vorbit cu mulți. Deci, legea spune clar: Indemnizațiilor se plătesc 10% de către Consiliul Local și 90% guvernul, Ministerul Muncii, cine ne dă banii. Ei bine, ei ne dau banii în a doua jumătate a anului, spre sfârșitul anului. Și până atunci trebuie să pun eu de la bugetul local. Păi măi, eu plătesc 2,2 miliarde lei vechi pe lună. Eu îmi plătesc luna ianuarie și februarie, care depășește 10% partea mea, iar dacă nu îmi dau bani, eu nu le mai plătesc, pentru că eu cu banii ăia trebuie să fac pentru lumea astălaltă multă din comună, să le fac altceva. Eu nu am buget numai pentru persoane cu handicap. Eu plăteam și partea guvernului și guvernul la toamnă, când se gândeau ei, să-mi dea înapoi. Și nu-mi dădea tot, tot îmi dădea țeapă”, spune primarul.

Edilul a precizat că, după luna martie, dacă nu vor fi virați banii de la stat, primăria nu va mai putea achita indemnizațiile, urmând să le explice situația beneficiarilor. În comună sunt 56 de persoane încadrate în grad de handicap grav, iar doar patru cazuri sunt asistenți personali angajați cu contract de muncă.

„După luna martie nu le mai dau indemnizație. Pentru că eu mi-am făcut datoria. 10% înseamnă ianuarie și o parte din februarie. Dar le dau pe toată luna februarie. Pe 10 martie le dau indemnizațiile pentru februarie. După aceea eu nu mai dau. Să-mi dea banii, să-mi bage banii în cont, partea de 90%, și atunci le plătesc la oameni. Eu mi-am făcut datoria, le explic la oameni”, a mai adăugat primarul Iulian Bărăscu.

Primarul comunei Bobicești, Ilie Chitez, a arătat că problema apare anual, atât la începutul, cât și la finalul anului. El a explicat că, până la adoptarea bugetului, primăriile trebuie să suporte integral plata indemnizațiilor, urmând să recupereze ulterior sumele de la bugetul național.

Edilul a subliniat că, deși procentul de 10% pare redus, în realitate autoritățile locale achită 100% din sume în primele luni, iar acest lucru creează blocaje. În lipsa bugetului aprobat, există și limitări privind sumele care pot fi cheltuite lunar, ceea ce poate duce la întârzieri.

„Am discutat cu multă lume despre cei 10% pe care îi plătim noi din indemnizația aceasta și foarte mulți oameni spuneau: <ce înseamnă până la urmă 10%? Nu e o sumă foarte mare. O gândim așa, da, nu e o sumă foarte mare. Dar problema este că până la adoptarea bugetului și, de regulă, chiar dacă bugetul a fost adoptat mai devreme, primii bani care ne vin de la bugetul național pentru astfel de persoane vin în luna martie. Noi, luna ianuarie și în februarie, și de multe ori chiar și în martie, trebuie să plătim indemnizația asta. În loc să plătim doar 10%, noi plătim toată suma. Este adevărat că noi o recuperăm în martie, în aprilie, atunci când vin cotele. Dar noi trebuie s-o suportăm în primă fază. Același lucru îl pățim și la final de an. Ne trimit bani în ianuarie, februarie. Noi trebuie să achităm, pentru că persoanele acestea, odată că sunt mai lovite de soartă, dacă le mai și întârzii sumele astea cu care de multe ori își plătesc alimentele, medicamentele … Sunt cei de care trebuie să avem cea mai mare grijă. Noi nu putem să nu le dăm banii aceștia”, explică primarul Ilie Chitez.

Primarii spun că, din veniturile disponibile, trebuie plătite salariile funcționarilor, utilitățile, ratele și cheltuielile pentru deszăpezire. În situații-limită, singura cheltuială care poate fi amânată este salariul, deși această soluție nu este legală.

În paralel, se discută și despre revenirea asupra eliminării unor scutiri de taxe pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, care anterior erau exceptate de la plata impozitului pe locuință, teren și un autoturism. Edilii susțin că această categorie este una vulnerabilă și că orice presiune suplimentară poate agrava situația financiară a beneficiarilor.