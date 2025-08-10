Informație pentru toți cei cu casă la curte. Plantarea acestor plante anuale necesită ceva întreținere, fără a fi nevoie să îndepărtați florile uscate. Dacă nu aveți timp suficient sau preferați plante care necesită mai puțină întreținere, aceste flori anuale pot oferi un spectacol surprinzător.

Dacă vă plac florile în pământ, în ghivece sau în coșuri suspendate, iată cele mai bune plante anuale care nu necesită îndepărtarea florilor uscate, conform Homesandgardens.com

Îndepărtarea florilor ofilite și a semințelor este necesară pentru a genera dezvoltarea unor noi flori. De asemenea, este un proces care împiedică răspândirea florilor prolifice autoînsămânțate.

Cu toate acestea, în cazul plantelor care se curăță singure nu e necesară îndepărtarea florilor ofilite Acestea își pierd în mod natural florile ofilite și continuă să înflorească. Există plante anuale și perene care se auto-curăță. Iată care sunt acestea:

Angelonia, numită și gura-leului de vară, este o plantă anuală. Seamănă cu o gura-leului, dar înflorește mai mult timp, deoarece angelonia poate înflori de la sfârșitul primăverii până în toamnă. Planta prosperă în condiții calde și umede.

Aceste plante care necesită puțină întreținere se auto-curăță și pot continua să înflorească fără nicio intervenție. Angelonia este ideală ca plantă anuală simplă, cu flori care atrag albine, fluturi și colibri.

Există soiuri de begonie în multe forme, dimensiuni și culori. Sunt tratate ca plante anuale în climatele mai reci pentru aranjamente tropicale și frunziș strălucitor.

Plantele își vor pierde florile vechi odată ce trec de perioada optimă, așa că nu e necesară îndepărtarea regulată a florilor uscate. Puteți îndepărta florile uscate ale begoniilor pentru a le menține în cea mai bună formă și a stimula o înflorire mai intensă.

Dacă doriți să cultivați begoniile în ghivece, begoniile de ceară și begoniile tuberoase sunt ideale pentru ghivecele de vară.

Bidens face parte din familia Aster și este originară din Mexic și sud-vestul SUA. Poate crește ca plantă perenă, dar este de obicei tratată ca o plantă anuală în climatele mai reci.

Bidens produce multe flori strălucitoare, asemănătoare margaretelor, în nuanțe de galben sau portocaliu. Sunt ideale pentru paturi de flori, containere sau coșuri suspendate. Bidens pot înflori din mai până în octombrie.

O tăiere ușoară poate fi necesară pentru a menține plantele îngrijite, mai ales dacă devin prea lungi.

Sunt plante anuale simple și versatile pe care le puteți cultiva pentru a avea flori strălucitoare mai mult timp. Puteți cultiva Sporul casei în straturi de flori, straturi înalte, ghivece sau coșuri suspendate, fie într-o grădină, fie pe o terasă sau pe balcon.

Sunt cunoscute ca plante cu o înflorire prolifică, iar un alt mare avantaj este că nu necesită o îndepărtare a florilor, deoarece se curăță singure.

Petuniile sunt plante anuale extrem de populare, disponibile într-o multitudine de culori și dimensiuni.

Tipul de petunii „Supertunia” conține soiuri viguroase în multe nuanțe strălucitoare, care se auto-curăță. Plantele pot fi violet, roșii, roz, portocalii, galbene, albe sau multicolore și sunt ideale pentru paturi de flori, ghivece, jardiniere sau coșuri suspendate.

Aceste petunii nu necesită îndepărtarea regulată a florilor uscate, dar au o perioadă lungă de înflorire. Sunt ideale pentru orice persoană ocupată care vrea să cultive petunii în ghivece, fără să folosească o foarfeceăde grădinărit o dată sau de două ori pe săptămână.