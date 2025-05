În 2019, Ilinca l-a cunoscut pe George Simion. Pe atunci, ea avea doar 21 de ani și, convinsă de o prietenă, a mers la sediul de campanie al partidului AUR condus de George Simion.

Ilinca a relatat pentru că l-a cunoscut pe George Simion în 2019, în perioada în care acesta candida independent și își desfășura campania electorală în zona Timpuri Noi, unde avea și sediul. Ea ar fi locuit în apropiere, iar o prietenă bună din Slobozia, ajunsă acolo din motive necunoscute, i-ar fi propus să meargă împreună la sediul partidului.

Ulterior, Ilinca a declarat, în cadrul podcastului „Altceva” cu Adrian Artene, că în urma acestei întâlniri inițiale, cei doi s-au cunoscut mai bine și s-au implicat în mai multe proiecte comune. A menționat că între anii 2019 și 2021 au fost parteneri profesionali, iar în acest context a început și povestea de dragoste dintre ei, devenită ulterior cunoscută publicului.

„Așa l-am cunoscut și am aflat despre el. Ulterior, ne-am cunoscut și implicat în mai multe proiecte comune și de acolo a început povestea de dragoste pe care voi o vedeți astăzi. 2019 -2021 au fost anii în care am fost parteneri profesionali.”, a spus Ilinca la podcastul „Altceva” , cu Adrian Artene.

Ilinca a mărturisit că nu obișnuia să discute cu nimeni despre aspectele intime ale vieții sale, considerând că doar ea era cea care trebuia să le cunoască. Ea a spus că, în momentul în care a simțit că între ea și George Simion ar putea exista mai mult decât o relație profesională, a decis să lase lucrurile să evolueze natural, fără a forța nimic.

Totodată, a recunoscut că avea anumite emoții în privința lui, fiind conștientă că acesta era implicat activ în politică, avea un program încărcat și era mereu în mișcare. Ilinca a subliniat că niciunei femei nu-i place să fie neglijată sau să stea singură prea mult timp. Chiar dacă lucrau împreună, a precizat că îl vedea foarte rar, deși comunicau frecvent, mai ales prin mesaje sau telefon.

„Eu nu vorbesc cu nimeni despre chestiile mele intime, nu știu decât eu și tot eu. Atunci când am simțit că poate fi mai mult între noi, pur și simplu am lăsat să văd ce se întâmplă. Aveam cumva emoții în privința lui, știam că e un om care e în politică, că e un om care are foarte multe lucruri de făcut, care aleargă toată ziua și niciunei femei nu îi place să stea singură. (…) Eu, deși lucram cu el, îl vedeam foarte rar, vorbeam foarte des, doar că îl vedeam foarte rar”, a adăugat ea.