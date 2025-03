Situația economică a României rămâne stabilă, în ciuda scăderii ratingului de țară. Consilierul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, exclude orice posibilitate iminentă de încetare a plăților. În același timp, el respinge scenariile radicale promovate de unii politicieni, precum reducerea prețului benzinei la un leu pe litru.

Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca Națională a României (BNR), a analizat situația economică actuală și a subliniat că România nu se află în pericol de a intra în incapacitate de plată.

Într-un interviu acordat recent, Vasilescu a explicat impactul scăderii ratingului de țară, dar a subliniat că acest lucru nu înseamnă automat o criză economică iminentă.

Potrivit acestuia, țara are la dispoziție mecanisme financiare solide, precum rezervele BNR și accesul la împrumuturi internaționale, care pot fi folosite dacă va fi necesar.

În 2024, remitențele trimise de românii care lucrează în străinătate au scăzut sub 5 miliarde de euro, înregistrând o reducere de peste un miliard față de anul precedent.

Gospodăriile populației din România sunt puternic susținute de banii trimiși din diaspora, sumele având un impact direct asupra economiei. Aceste remitențe sunt folosite atât pentru consum, cât și pentru investiții, reprezentând o sursă esențială de venit.

În prezent, deși industria rămâne sectorul cu cea mai mare pondere în PIB, contribuția sa la creșterea economică este negativă. Astfel, gospodăriile populației au devenit principalul factor care generează PIB, fiind alimentate inclusiv de transferurile de bani din străinătate.

Veniturile gospodăriilor nu provin din proprietăți sau investiții, ci în mare parte din salarii, prestații sociale și banii trimiși de românii care muncesc peste hotare. Aproximativ trei milioane de persoane lucrează în străinătate, fie sezonier, fie permanent, și trimit bani în țară. Cu toate acestea, remitențele au scăzut semnificativ, iar motivele sunt multiple.

Potrivit lui Adrian Vasilescu, această tendință este cauzată de încetinirea economiilor europene și de creșterea cheltuielilor în țările gazdă.

„În primul rând, s-a stricat atmosfera peste tot în Europa. Creșterile de PIB care au fost înregistrate înainte de criză au rămas o amintire. Și au încetinit, din nou, ratele de creștere.

Noi am avut creștere peste 4 la sută, în 2022, am avut 2 la sută, în 2023 și anul trecut am avut doar 0,9 la sută. Un PIB mai mare cu 0,9 puncte este unul dintre PIB-urile bune din Uniunea Europeană. Multe țări din Europa se luptă cu recesiunea. Foarte multe țări au avut câte două trimestre la rând PIB negativ, iar unele chiar și trei, patru trimestre cu recesiuni. Noi nu am avut.

Asta este situația în Europa, se câștigă puțin peste tot, se consumă mult, că sunt cheltuielile mari, inflația din 2021 mușcă din veniturile întregii Europe”, a explicat consilierul BNR.