Copiii Gabrielei Cristea și ai lui Tavi Clonda au fost victimele bullying-ului

Unele persoane ar fi tentate să o invidieze pe Gabriela Cristea pentru că are o carieră stălucită în televiziune, copiii sănătoși și ascultători și un soț fidel, însă, în realitatea, viața ei nu este perfectă. Spre surprinderea fanilor ei, fiind mamă, a trecut prin momente dificile din cauza celebrității ei. Mai exact, Iris și Violeta, fiicele ei, au fost victimele bullying-ului de la grădiniță. Vedeta a luat legătura cu directoarea grădiniței și, până la urmă, totul s-a încheiat cu bine.

„Din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine. Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal.

Din păcate, bullying-ul e prezent în toate instituțiile de învățământ, dar, atâta timp cât îi dai încredere copilului tău că poate să vorbească cu tine și să aibă în tine o persoană căreia poate să i se confeseze, copilul, cu siguranță, va fi liniștit și va accepta că poate să vorbească cu tine și să-și rezolve problemele ajutat fiind de tine, ca părinte”, a declarat, joi, Gabriela Cristea în cadrul unui interviu acordat pentru Viva!.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu își răsfață copiii

Ea și soțul ei nu își răsfață copiii și nu le-au spus, până acum, că ei sunt persoane publice. Iris și Violenta nu știu că ele și părinții lor apar la televizor și că au sute de fani prin România.

„Ele sunt expuse, oamenii le cunosc, avem și reality show-ul „Mămici de pitici cu lipici”, unde sunt prezente și ele, și par să aibă foarte mare succes, pentru că, în vara lui 2022, am fost la mare și, efectiv, au făcut baie de mulțime atunci când a venit vorba despre copii. Am ieșit pe faleză și nu mai reușeam să le scoatem de acolo.

Ele nu înțeleg încă foarte bine aceste chestiuni, pentru că noi nu încercăm să le creștem răsfățate, răzgâiate, ca pe niște vedete, să li se cuvină totul și să știe că ele sunt cunoscute. Și uneori se întreabă de ce vin copiii la ele să le vorbească sau le spună că au fost văzute la televizor. Încercăm să le explicăm într-un fel sau altul, dar cât să nu le facem să creadă că sunt superioare sau că li se cuvine ceva, sau că e ceva la care doar ele au acces și asta este. Adică nu sunt niște vedete, nu trebuie să se simtă ca niște vedete. Cam asta e.

Fetele nu știu foarte multe lucruri despre ce înseamnă să fii persoană publică. E foarte drăguță Victoria. De exemplu, am fost la grădiniță acum ceva timp, pentru că am avut o activitate. Toți părinții au făcut cu schimbul, le-au citit câte o poveste copiilor la prânz și, când am intrat în grădiniță, Victoria a ținut morțiș să mă prezinte și a zis: ”Ea este Gabriela Cristea, mama mea, să știți.” Și toți copiii au sărit și au spus: ”Da, știm, că am văzut-o la televizor.”

Și ea m-a întrebat: ”Dar de ce te-au văzut, mama, la televizor pe tine?”. Da, ele nu știu că noi suntem persoane publice și încercăm ca lucrurile astea, deocamdată, să le păstrăm așa. O să vină și momentul să le explicăm, pentru că vor fi situații și situații și, evident, ele trebuie să fie pregătite pentru orice”, a povestit vedeta.