Afacerile de familie nu prea rezistă în România. Statistica spune că durata medie de viață este undeva de 3-5 ani. Compania Office Media Invest, care produce emisiunea tv Euroferma, reprezintă una dintre excepțiile care confirmă regula – a depășit deja 15 ani.

Gabriela Sava este fondatoarea și motorul acestui mic business media. Care, deși este de dimensiuni reduse, a reușit să își treacă în palmares rezultate notabile, potrivit Infofinanciar.

„Am lansat emisiunea Euroferma în 2008, ca un business de familie. A fost prima emisiune dedicată agriculturii difuzată la o televiziune comercială. Pe vremea aceea, doar televiziunea publică avea emisiune de agricultură. Am început când despre agricultură se vorbea, ca-n basme, ca de o «Cenușăreasă» în familia economiei.

Am început când fondurile europene nu atinseseră câmpurile din România. Atunci, am avut curajul de a cumpăra, întâi, spațiu de emisie pe Național 24 Plus și apoi pe Favorit TV. Și am încercat să fac din 25 de minute de conținut video o activitate care să aducă informații despre tehnică și inovație din lumea europeană, în zona rurală românească.

Și, nu în ultimul rând, să se susțină financiar”, a rememorat Gabriela Sava începuturile aventurii sale antreprenoriale în domeniul media.